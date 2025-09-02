ua en ru
У Києві оголосили тривогу через загрозу дронів

Київ, Вівторок 02 вересня 2025 19:36
У Києві оголосили тривогу через загрозу дронів Ілюстративне фото: у Києві оголосили тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти 2 вересня ввечері запустили по Україні ударні безпілотники. На цьому тлі в Києві оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА) в Telegram, начальника КМВА Тимура Ткаченка в Telegram та мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування ворожих ударних дронів", - ідеться в повідомленні КМВА.

Там закликали киян негайно скористатися найближчими укриттями і перебувати там до завершення небезпеки.

Зі свого боку Ткаченко зазначив, що в Києві на тлі загрози безпілотників може бути голосно.

Оновлено 20:08

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що у Києві працює протиповітряна оборона.

Робота ППО в Київській області

Нагадаємо, раніше Київська обласна військова адміністрація повідомляла, що в Київській області фіксують ворожі ударні дрони.

В ОВА попереджали, що по цілях уже працюють сили протиповітряної оборони.

Варто зауважити, що росіяни сьогодні атакують Україну дронами протягом усього дня. Зокрема, після нічної атаки вони повторно запускали безпілотники.

Станом на 17:00 було відомо, що під час денної атаки ворог використав 53 безпілотники. Українським захисникам вдалося ліквідувати 48 дронів.

