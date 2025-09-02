У Києві оголосили тривогу через загрозу дронів

Російські окупанти 2 вересня ввечері запустили по Україні ударні безпілотники. На цьому тлі в Києві оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА) в Telegram, начальника КМВА Тимура Ткаченка в Telegram та мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування ворожих ударних дронів", - ідеться в повідомленні КМВА. Там закликали киян негайно скористатися найближчими укриттями і перебувати там до завершення небезпеки. Зі свого боку Ткаченко зазначив, що в Києві на тлі загрози безпілотників може бути голосно. Оновлено 20:08 Мер Києва Віталій Кличко розповів, що у Києві працює протиповітряна оборона.