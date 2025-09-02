ua en ru
Збито майже півсотні дронів. У Повітряних силах розкрили деталі денної атаки РФ

Вівторок 02 вересня 2025 18:04
Збито майже півсотні дронів. У Повітряних силах розкрили деталі денної атаки РФ Ілюстративне фото: Росія атакувала Україну "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти після атаки в ніч на 2 вересня повторно запускали по Україні ударні дрони. Вони застосували понад 50 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За даними Повітряних сил, ворог запускав дрони з північного напрямку. Загалом було 53 ударних дрони типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Більшість дронів летіла в бік Києва.

"Станом на 16:00 протиповітряною обороною збито/пригнічено 48 ворожих БпЛА", - уточнили військові.

Вони також звернули увагу, що російська атака триває. Станом на 16:00 у небі над Чернігівською та Сумською областями помітили нові групи російських дронів.

Денна атака

Нагадаємо, сьогодні, 2 вересня, вранці в Києві оголосили повітряну тривогу. У напрямку столиці летіли російські ударні дрони.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі Києва працюють протиповітряні сили.

Уже вдень стало відомо, що на одній із центральних вулиць у Голосіївському районі було виявлено уламки російського безпілотника.

