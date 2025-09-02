Украину массированно атакуют российские "Шахеды": где угроза ударов

Российские захватчики атакуют Украину большим количеством ударных дронов типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и раздаются взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог.
Вечером 2 сентября российские военные запустили в направлении Украины ударные беспилотники.
Вечерняя атака началась около 18:00, когда первые беспилотники зашли в Черниговскую область и двигались в направлении Киевской области.
Около 20:00 дроны были обнаружены в Запорожской области и двигались в направлении Днепропетровской области.
Ближе к 22:00 вражеские беспилотники фиксировались движением на Днепр, Кропивницкий, Сумы.
Также в 22:29 дроны были обнаружены курсом на Запорожье, Черкассы, Миргород, Чернигов, Нежин.
В 22:47 новые группы дронов двигались с юга, курсом на Николаевскую область, а впоследствии и в Одесской области.
По данным мониторинговых каналов, в данный момент в воздушном пространстве Украины движутся от 80 до 100 ударных беспилотников. Некоторые из них реактивные, их скорость достигает 350 км/ч.
В настоящий момент большие группы дронов проходят транзитом по югу и северу Киевской области в направлении западных областей без массового залета в столицу.
В 23:18 группа "Шахедов" двигалась из Николаевской в Одесскую область.
В 23:42 российские дроны двигались:
По состоянию на 23:31 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Утром 2 сентября россияне несколько часов подряд атаковали Киев ударными дронами "Шахед".
Во время дневной атаки по Украине были запущены 53 беспилотника, 48 из них были обезврежены силами ПВО.
Второй раз за день враг атаковал столицу "Шахедами" около 19:30.
В третий раз тревога в Киеве была объявлена в 22:25. В настоящий момент атака обрела всеукраинский масштаб.