У Києві вдруге за вечір оголосили тривогу через "Шахеди"

У Києві сьогодні, 2 вересня, ввечері оголосили повітряну тривогу. Причиною є загроза ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram .

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА", - попередили в КМВА.

В адміністрації закликали киян терміново пройти до найближчого укриття та перебувати там до того часу, коли атака завершиться.

Варто зауважити, що станом на 22:35 ударні дрони росіян уже фіксують у низці областей. Зокрема, є загроза для Запоріжжя, Черкас, Миргорода, Чернігова та Ніжина.