ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україну масовано атакують російські "Шахеди": де загроза ударів

Вівторок 02 вересня 2025 23:27
UA EN RU
Україну масовано атакують російські "Шахеди": де загроза ударів Фото: російський агресор знову атакує Україну дронами типу "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники атакують Україну великою кількістю ударних дронів типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу та лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог.

Ввечері 2 вересня російські військові запустили в напрямку України ударні безпілотники.

Вечірня атака почалася близько 18:00, коли перші безпілотники зайшли в Чернігівську область і рухалися в напрямку Київської області.

Близько 20:00 дрони були виявлені у Запорізькій області та рухалися в напрямку Дніпропетровської області.

Ближче до 22:00 ворожі безпілотники фіксувалися рухом на Дніпро, Кропивницький, Суми.

Також о 22:29 дрони були виявлені курсом на Запоріжжя, Черкаси, Миргород, Чернігів, Ніжин.

О 22:47 нові групи дронів рухалися з півдня, курсом на Миколаївську область, а згодом і в Одеській області.

За даними моніторингових каналів, у даний момент в повітряному просторі України рухаються від 80 до 100 ударних безпілотників. Деякі з них реактивні, їхня швидкість сягає 350 км/год.

Наразі великі групи дронів проходять транзитом по півдню та півночі Київської області в напрямку західних областей, без масового зальоту в столицю.

О 23:18 група "Шахедів" рухалася з Миколаївської на Одеську область.

О 23:42 російські дрони рухалися:

  • з Житомирської області на Рівненську область;
  • з Вінницької область на Хмельницьку область.

О 00:03 Повітряні сили повідомили про рух групи ударних БпЛА через Рівненську на Волинську область.

О 00:12 військові повідомили про рух дронів у напрямку Луцька.

О 00:35 ворожі безпілотники рухалися на Знам'янку/Кропивницький.

О 00:58 повідомлялося про наближення БпЛА у напрямку Києва.

О 01:11 російські дрони рухалися на місто Жовква Львівської області.

О 01:36 декілька груп дронів підлітали до Луцька.

О 01:56 Повітряні сили повідомили про рух дронів у напрямку Львова.

О 03:25 ворожі дрони рухалися курсом на Малин Житомирської області.

О 04:13 у Львівській області виявлено дрони у районі Нового Калинова.

О 04:46 знову виявлені дрони курсом на Вишгород/Бориспіль/Київ.

Оновлено 06:47

У Чернігівській області зафікосовані нові дрони, рухаються через Ніжин, Мену, Куликівку.

Станом на 07:16 карта повітряних тривог України виглядала так:

Україну масовано атакують російські &quot;Шахеди&quot;: де загроза ударів

Російські повітряні атаки

Вранці 2 вересня росіяни кілька годин поспіль атакували Київ ударними дронами "Шахед".

Під час денної атаки по Україні були запущені 53 безпілотники, 48 з них були знешкоджені силами ППО.

Вдруге за день ворог атакував столицю "Шахедами" близько 19:30.

Втретє тривогу в Києві було оголошено о 22:25. На даний момент атака набула всеукраїнського масштабу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Атака дронів
Новини
Мобілізація не припиниться навіть після можливого перемир'я з Росією, - ОП
Мобілізація не припиниться навіть після можливого перемир'я з Росією, - ОП
Аналітика
Москва дозволяла Україні гратися в суверенітет до кінця Другої світової, – інтерв’ю з істориком
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Москва дозволяла Україні гратися в суверенітет до кінця Другої світової, – інтерв’ю з істориком