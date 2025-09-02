Украину массированно атакуют российские "Шахеды": где угроза ударов

Российские захватчики атакуют Украину большим количеством ударных дронов типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и раздаются взрывы.

Вечером 2 сентября российские военные запустили в направлении Украины ударные беспилотники.

Вечерняя атака началась около 18:00, когда первые беспилотники зашли в Черниговскую область и двигались в направлении Киевской области.

Около 20:00 дроны были обнаружены в Запорожской области и двигались в направлении Днепропетровской области.

Ближе к 22:00 вражеские беспилотники фиксировались движением на Днепр, Кропивницкий, Сумы.

Также в 22:29 дроны были обнаружены курсом на Запорожье, Черкассы, Миргород, Чернигов, Нежин.

В 22:47 новые группы дронов двигались с юга, курсом на Николаевскую область, а впоследствии и в Одесской области.

По данным мониторинговых каналов, в данный момент в воздушном пространстве Украины движутся от 80 до 100 ударных беспилотников. Некоторые из них реактивные, их скорость достигает 350 км/ч.

В настоящий момент большие группы дронов проходят транзитом по югу и северу Киевской области в направлении западных областей без массового залета в столицу.

В 23:18 группа "Шахедов" двигалась из Николаевской в Одесскую область.

В 23:42 российские дроны двигались:

из Житомирской области в Ровенскую область;

из Винницкой области в Хмельницкую область.

По состоянию на 23:31 карта воздушных тревог Украины выглядела так: