Україну масовано атакують російські "Шахеди": де загроза ударів

В ніч на 30 серпня, армія Росії запустила в напрямку України велику кількість дронів-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, Карту повітряних тривог України та Суспільне.
Перші ударні безпілотники почали заходити у повітряний простір України ще о 19:00.
Ближче до півночі, дрони вже фіксували у більшості північних, центральних, східних та південних областей країни.
Станом на 00:23 російські "Шахеди" рухалися:
Станом на 01:05 ворожі дрони були помічені:
За останні години через атаку БпЛА вибухи було чути у Харкові, Черкасах та Чернігові.
Моніторингові канали повідомляють про близько 100 ударних дронів у повітряному просторі України на даний момент.
О 01:38 військові повідомили про рух дронів із Вінницької області курсом у Чернівецьку область.
Крім того, зафіксовано ударні безпілотники над Запоріжжям.
О 02:05 повідомлялося про наближення дронів у напрямку Житомира.
Станом на 02:07 карта повітряних тривог України виглядала так:
Ввечері у п'ятницю, 29 серпня, російські терористи обстріляли ударними дронами Запоріжжя. Спалахнула пожежа на одному з місцевих підприємств.
Вдень загарбники вдарили по відділенню "Нової пошти" у Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки загинув чоловік та поранено дитину.
В ніч на 28 серпня військові агресора вчинили масований комбінований обстріл Києва з використанням дронів, балістичних і крилатих ракет.
У всіх районах столиці були зафіксовані руйнування і пожежі. Загинули понад 20 людей, десятки зазнали поранень.