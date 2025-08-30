Україну масовано атакують російські "Шахеди": де загроза ударів

Перші ударні безпілотники почали заходити у повітряний простір України ще о 19:00.

Ближче до півночі, дрони вже фіксували у більшості північних, центральних, східних та південних областей країни.

Станом на 00:23 російські "Шахеди" рухалися:

група у центрі Полтавської області курсом на Черкаську область;

група в центрі Сумської області, курс західний/південно-західний;

з Чернігівської курсом на Київську область;

в Одеській області, курсом на Вінницьку область;

у Житомирській області, курсом на Рівненську область.

Станом на 01:05 ворожі дрони були помічені:

група у центрі Черкаської області курсом на Київську область;

група на півдні Вінницької області, курс північно-західний;

з Чернігівської області курсом на Київську та Житомирську області;

у Сумській області, курс на Полтавську область;

з Рівненської на Волинську область.

За останні години через атаку БпЛА вибухи було чути у Харкові, Черкасах та Чернігові.

Моніторингові канали повідомляють про близько 100 ударних дронів у повітряному просторі України на даний момент.

О 01:38 військові повідомили про рух дронів із Вінницької області курсом у Чернівецьку область.

Крім того, зафіксовано ударні безпілотники над Запоріжжям.

О 02:05 повідомлялося про наближення дронів у напрямку Житомира.

Станом на 02:07 карта повітряних тривог України виглядала так: