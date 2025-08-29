Росіяни атакували Запоріжжя, палає підприємство (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Запорізьку ОВА .

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров спочатку повідомив, що російські окупанти спрямували на місто ударні безпілотники. Згодом у місті пролунав вибух, а Федоров підтвердив, що це була російська атака.

"Пошкоджена будівля, виникла пожежа на одному з промислових підприємств Запоріжжя. Такі наслідки ворожого удару по обласному центру. Попередньо, без постраждалих", - написав він.

Також Федоров опублікував фото пожежі після російської атаки.

Фото: Запорізька ОВА