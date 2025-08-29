Росіяни атакували Запоріжжя, палає підприємство (фото)
Російські окупанти ввечері 29 серпня атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок атаки отримало пошкодження одне з підприємств міста.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Запорізьку ОВА.
Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров спочатку повідомив, що російські окупанти спрямували на місто ударні безпілотники. Згодом у місті пролунав вибух, а Федоров підтвердив, що це була російська атака.
"Пошкоджена будівля, виникла пожежа на одному з промислових підприємств Запоріжжя. Такі наслідки ворожого удару по обласному центру. Попередньо, без постраждалих", - написав він.
Також Федоров опублікував фото пожежі після російської атаки.
Фото: Запорізька ОВА
Нагадаємо, що російські окупанти ввечері 29 серпня знову запустили ударні безпілотники по території України. У низці регіонів оголошено повітряну тривогу через загрозу БПЛА.
Масована атака та удар РФ по Києву 28 серпня
У ніч на 28 серпня російські війська здійснили одну з наймасованіших комбінованих атак на Київ. Внаслідок атаки було зафіксовано руйнування у всіх районах столиці. Це трапилося вперше від початку повномасштабної війни. В Дарницькому районі зруйновано багатоповерхівку, десятки людей загинули.
Детальніше про масований удар по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.