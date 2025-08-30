Украину массированно атакуют российские "Шахеды": где риск ударов

Первые ударные беспилотники начали заходить в воздушное пространство Украины еще в 19:00.

Ближе к полуночи дроны уже фиксировали в большинстве северных, центральных, восточных и южных областей страны.

По состоянию на 00:23 российские "Шахеды" двигались:

группа в центре Полтавской области курсом на Черкасскую область;

группа в центре Сумской области, курс западный/юго-западный;

из Черниговской курсом на Киевскую область;

в Одесской области, курсом на Винницкую область;

в Житомирской области, курсом на Ровенскую область.

По состоянию на 01:05 вражеские дроны были замечены:

группа в центре Черкасской области курсом на Киевскую область;

группа на юге Винницкой области, курс северо-западный;

из Черниговской области курсом на Киевскую и Житомирскую области;

в Сумской области, курс на Полтавскую область;

из Ровенской на Волынскую область.

За последние часы из-за атаки БПЛА взрывы были слышны в Харькове, Черкассах и Чернигове.

Мониторинговые каналы сообщают об около 100 ударных дронах в воздушном пространстве Украины в настоящий момент.

По состоянию на 01:16 карта воздушных тревог Украины выглядела так: