RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Украину массированно атакуют российские "Шахеды": где риск ударов

Фото: россияне снова масштабно атакуют Украину дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 30 августа армия России запустила в направлении Украины большое количество дронов-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, слышны взрывы, работают силы ПВО.

Первые ударные беспилотники начали заходить в воздушное пространство Украины еще в 19:00.

Ближе к полуночи дроны уже фиксировали в большинстве северных, центральных, восточных и южных областей страны.

По состоянию на 00:23 российские "Шахеды" двигались:

  • группа в центре Полтавской области курсом на Черкасскую область;
  • группа в центре Сумской области, курс западный/юго-западный;
  • из Черниговской курсом на Киевскую область;
  • в Одесской области, курсом на Винницкую область;
  • в Житомирской области, курсом на Ровенскую область.

По состоянию на 01:05 вражеские дроны были замечены:

  • группа в центре Черкасской области курсом на Киевскую область;
  • группа на юге Винницкой области, курс северо-западный;
  • из Черниговской области курсом на Киевскую и Житомирскую области;
  • в Сумской области, курс на Полтавскую область;
  • из Ровенской на Волынскую область.

За последние часы из-за атаки БПЛА взрывы были слышны в Харькове, Черкассах и Чернигове.

Мониторинговые каналы сообщают об около 100 ударных дронах в воздушном пространстве Украины в настоящий момент.

По состоянию на 01:16 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

 

Воздушные удары РФ

Вечером в пятницу, 29 августа, российские террористы обстреляли ударными дронами Запорожье. Вспыхнул пожар на одном из местных предприятий.

Днем захватчики ударили по отделению "Новой почты" в Краматорске Донецкой области. В результате атаки погиб мужчина и ранен ребенок.

В ночь на 28 августа военные агрессора совершили массированный комбинированный обстрел Киева с использованием дронов, баллистических и крылатых ракет.

Во всех районах столицы были зафиксированы разрушения и пожары. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеАтака дронов