Україну масовано атакують російські "Шахеди": де загроза ударів

В ніч на 30 серпня, армія Росії запустила в напрямку України велику кількість дронів-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи, працюють сили ППО.

Перші ударні безпілотники почали заходити у повітряний простір України ще о 19:00. Ближче до півночі, дрони вже фіксували у більшості північних, центральних, східних та південних областей країни. Станом на 00:23 російські "Шахеди" рухалися: група у центрі Полтавської області курсом на Черкаську область;

група в центрі Сумської області, курс західний/південно-західний;

з Чернігівської курсом на Київську область;

в Одеській області, курсом на Вінницьку область;

у Житомирській області, курсом на Рівненську область. Станом на 01:05 ворожі дрони були помічені: група у центрі Черкаської області курсом на Київську область;

група на півдні Вінницької області, курс північно-західний;

з Чернігівської області курсом на Київську та Житомирську області;

у Сумській області, курс на Полтавську область;

з Рівненської на Волинську область. За останні години через атаку БпЛА вибухи було чути у Харкові, Черкасах та Чернігові. Моніторингові канали повідомляють про близько 100 ударних дронів у повітряному просторі України на даний момент. О 01:38 військові повідомили про рух дронів із Вінницької області курсом у Чернівецьку область. Крім того, зафіксовано ударні безпілотники над Запоріжжям. О 02:05 повідомлялося про наближення дронів у напрямку Житомира. Станом на 02:07 карта повітряних тривог України виглядала так: