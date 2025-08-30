ua en ru
Україну масовано атакують російські "Шахеди": де загроза ударів

Субота 30 серпня 2025 01:15
UA EN RU
Україну масовано атакують російські "Шахеди": де загроза ударів Фото: росіяни знову масштабно атакують Україну дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на 30 серпня, армія Росії запустила в напрямку України велику кількість дронів-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, Карту повітряних тривог України та Суспільне.

Перші ударні безпілотники почали заходити у повітряний простір України ще о 19:00.

Ближче до півночі, дрони вже фіксували у більшості північних, центральних, східних та південних областей країни.

Станом на 00:23 російські "Шахеди" рухалися:

  • група у центрі Полтавської області курсом на Черкаську область;
  • група в центрі Сумської області, курс західний/південно-західний;
  • з Чернігівської курсом на Київську область;
  • в Одеській області, курсом на Вінницьку область;
  • у Житомирській області, курсом на Рівненську область.

Станом на 01:05 ворожі дрони були помічені:

  • група у центрі Черкаської області курсом на Київську область;
  • група на півдні Вінницької області, курс північно-західний;
  • з Чернігівської області курсом на Київську та Житомирську області;
  • у Сумській області, курс на Полтавську область;
  • з Рівненської на Волинську область.

За останні години через атаку БпЛА вибухи було чути у Харкові, Черкасах та Чернігові.

Моніторингові канали повідомляють про близько 100 ударних дронів у повітряному просторі України на даний момент.

О 01:38 військові повідомили про рух дронів із Вінницької області курсом у Чернівецьку область.

Крім того, зафіксовано ударні безпілотники над Запоріжжям.

О 02:05 повідомлялося про наближення дронів у напрямку Житомира.

Станом на 02:07 карта повітряних тривог України виглядала так:

Україну масовано атакують російські &quot;Шахеди&quot;: де загроза ударів

Повітряні удари РФ

Ввечері у п'ятницю, 29 серпня, російські терористи обстріляли ударними дронами Запоріжжя. Спалахнула пожежа на одному з місцевих підприємств.

Вдень загарбники вдарили по відділенню "Нової пошти" у Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки загинув чоловік та поранено дитину.

В ніч на 28 серпня військові агресора вчинили масований комбінований обстріл Києва з використанням дронів, балістичних і крилатих ракет.

У всіх районах столиці були зафіксовані руйнування і пожежі. Загинули понад 20 людей, десятки зазнали поранень.

