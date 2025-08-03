На Украину летят ударные дроны: где сейчас фиксируют "Шахеды"
Вечером 3 августа на территории Украины снова зафиксировали активность вражеских ударных беспилотников типа "Шахед". Воздушные тревоги уже прозвучали в нескольких регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил Украины.
Воздушные Силы сообщили, что уже есть информация о вражеских ударных беспилотниках:
- на севере и в центральной части Сумской области, курс - южный и юго-западный.
- на северо-востоке Черниговской области, курс - юго-западный.
- на границе Сумской и Харьковской областей, курс - северо-западный.
- на Полтавской области, курс - западный (вектор - Миргород).
Заметим, что в 21:28 военные Воздушных сил сообщили, что новые группы вражеских беспилотников были зафиксированы на востоке и на юге Харьковской области, курс - западный.
Атаки дронов на Украину
Заметим, что вчера, 2 августа, российские террористы тоже запускали в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед".
Около 00:30 в городе Чугуев был слышен взрыв. Во время вражеской атаки российские ударные дроны повредили несколько частных домов. Пострадали местные жительницы.
Как стало известно, дроны также атаковали один из районов Харькова.
Стоит напомнить, что в ночь на 3 августа сотрудники Международного агентства по атомной энергии зафиксировали взрывы и дым, который поднимался на территории вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Отмечается, что взрывы и дым, вероятно, возникли из-за атаки на один из вспомогательных объектов станции.
Кроме этого, 2 августа в 22:01 российские захватчики ударили ракетами по Николаеву. В результате ракетного удара россиян были повреждены и разрушены жилые дома, а семь человек получили ранения.