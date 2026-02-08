Україну чекають різкі контрасти температур: карти погоди на кожен день тижня

На початку тижня в Україні очікуються сильні морози - місцями температура опускатиметься нижче -20 градусів. Однак уже з середини тижня синоптики прогнозують поступове потепління та опади у вигляді мокрого снігу і дощу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Читайте також: Україну накриє нова хвиля лютих морозів: де цієї ночі чекати -18
У понеділок, 9 лютого, у більшості регіонів України переважатиме сонячна, місцями з проясненням погода. Однак у західних та східних областях можливі снігопади.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У вівторок, 10 лютого, опади також не прогнозуються, по всіх областях України буде сонячно. В Україні все ще будуть триматимуться морози, а на заході можливий мокрий сніг.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У середу, 11 лютого, у західній частині країни буде хмарно, можливий мокрий сніг з дощем. На півночі - снігопади. На решті територій - з проясенням. Водночас, майже по всій території країни очікується незначне потепління.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У четвер, 12 лютого, за картами синоптиків очікується значне потепління. Мокрий сніг можливий на заході та на півночі. А ось на сході, у центрі та півдні буде хмарно.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У п'ятницю, 13 лютого, значне потепління очікується по всії території країни. Буде хмарно, майже по всій території країни, можливі снігопади та мокрий сніг з дощем.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Раніше повідомлялося, що січень 2026 року в Києві став найхолоднішим за останні десять років.
Кліматологи зафіксували не лише аномально низькі температури, а й тривалі періоди небезпечних погодних явищ.
Водночас фахівці Укргідрометцентру представили коротку кліматичну характеристику лютого та розповіли, яким загалом може бути останній місяць зими. Також експерти пояснили, чому морози до -25 градусів узимку не вважаються аномалією та чи можливий для України так званий "сибірський вибух".