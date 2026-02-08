ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Україну накриє нова хвиля лютих морозів: де цієї ночі чекати -18 (карта)

Україна, Неділя 08 лютого 2026 14:22
UA EN RU
Україну накриє нова хвиля лютих морозів: де цієї ночі чекати -18 (карта) Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на 9 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У понеділок, 9 лютого, в Україні очікується суттєве похолодання - вночі температура місцями знизиться до -18 градусів, а на дорогах прогнозується ожеледиця. Місцями також пройде невеликий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У неділю, 9 лютого, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями та суттєве зниження температури. Місцями пройде невеликий сніг, а на дорогах прогнозується ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Де очікуються опади

Невеликий сніг прогнозується у більшості західних, південних та східних областей, тоді як на решті території істотних опадів не передбачається. Вітер переважно північний, 5–10 м/с.

Морози посиляться до −18 градусів

Температура повітря вночі знизиться дл -18 градусів, вдень становитиме від -7 до -12 градусів.

На Прикарпатті, півдні та південному сході країни очікується від -9 до -14 градусів вночі та від -3 до -8 градусів вдень. На Закарпатті температура вночі буде близько 0 градусів, вдень - від +1 до +6 градусів.
На зображенні може бути: карта та текст

Погода у Києві та області

У Києві та області опади не прогнозуються, однак на дорогах очікується ожеледиця. Температура по області становитиме від -13 до -18 градусів вночі та від -7 до -12 градусів вдень. У Києві - від -14 до -16 градусів вночі та від -8 до -10 градусів вдень.

Синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий): погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
На зображенні може бути: карта та текст «Берестя ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ РвНЕНсЬКА ОБЛаСТЬ Луцьк YepHiriB Укра.нський гдрометеорологичний гίдрометео центр meteo.gov.ua ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ СУМСЬКА ОБЛАСТЬ a Воронеж Львив Житомир КиΪв Суми Тернопиль хМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛаСТЬ жгород род вано-Франкивськ Рранкивськ Винниця УКРАННА Полтава Xapkie ХАРКЮВСЬКА ОбЛАСТЬ Черн.вЦ Кропивницький ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ Днро МОЛДОВА МИКОЛАЙВСЬКА ОБЛАСТЬ Луганськ, Запорижжя ЮДЕСЬКА ОБЛ ОБЛАСТЬ Донецьк Миколатв РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ Одеса ЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ Картографичнй дани AT BiikoM> Ростов-на-до 45%Пн-ш 5yxanert АВТОНОМНА РЕСПУБЛИКА КРим Севастополь Краснодар»

Морози триватимуть недовго

Водночас, синоптик Наталка Діденко уточнила, що найхолоднішими будуть ночі 9 та 10 лютого - місцями температура може опускатися до -20 градусів і нижче. Після цього очікується поступове потепління, яке почне послаблювати хвилю сильних морозів.

Раніше метеорологи опублікували коротку кліматичну характеристику лютого в Україні та надали попередній прогноз погоди на останній місяць зими.

Останніми днями мешканці різних регіонів також могли спостерігати незвичне зимове явище - кристалічну паморозь, коли дерева, дроти та будівлі вкриваються тонкими крижаними візерунками.

Що являє собою кристалічна паморозь, за яких погодних умов вона утворюється і чим відрізняється від звичайного інею - читайте у матеріалі РБК-Україна.

