Украину ждут резкие контрасты температур: карты погоды на каждый день недели

В начале недели в Украине ожидаются сильные морозы - местами температура будет опускаться ниже -20 градусов. Однако уже с середины недели синоптики прогнозируют постепенное потепление и осадки в виде мокрого снега и дождя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 9 февраля, в большинстве регионов Украины будет преобладать солнечная, местами с прояснениями погода. Однако в западных и восточных областях возможны снегопады.
Столбики термометров днем покажут:
Во вторник, 10 февраля, осадки также не прогнозируются, по всем областям Украины будет солнечно. В Украине все еще будут держаться морозы, а на западе возможен мокрый снег.
Столбики термометров днем покажут:
В среду, 11 февраля, в западной части страны будет облачно, возможен мокрый снег с дождем. На севере - снегопады. На остальных территориях - с прояснениями. В то же время, почти по всей территории страны ожидается незначительное потепление.
Столбики термометров днем покажут:
В четверг, 12 февраля, по картам синоптиков ожидается значительное потепление. Мокрый снег возможен на западе и на севере. А вот на востоке, в центре и юге будет облачно.
Столбики термометров днем покажут:
В пятницу, 13 февраля, значительное потепление ожидается по всей территории страны. Будет облачно, почти по всей территории страны, возможны снегопады и мокрый снег с дождем.
Столбики термометров днем покажут:
Ранее сообщалось, что январь 2026 года в Киеве стал самым холодным за последние десять лет.
Климатологи зафиксировали не только аномально низкие температуры, но и длительные периоды опасных погодных явлений.
В то же время специалисты Укргидрометцентра представили краткую климатическую характеристику февраля и рассказали, каким в целом может быть последний месяц зимы. Также эксперты объяснили, почему морозы до -25 градусов зимой не считаются аномалией и возможен ли для Украины так называемый "сибирский взрыв".