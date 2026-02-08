Украину ждут резкие контрасты температур: карты погоды на каждый день недели

В понедельник, 9 февраля, в большинстве регионов Украины будет преобладать солнечная, местами с прояснениями погода. Однако в западных и восточных областях возможны снегопады.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -10 до -18 градусов;

в восточных областях - от -10 до -16 градусов;

в центральных областях - от -12 до -17 градусов;

в южных областях - от -3 до -10 градусов;

в западных областях - от +5 до -16 градусов.



Во вторник, 10 февраля, осадки также не прогнозируются, по всем областям Украины будет солнечно. В Украине все еще будут держаться морозы, а на западе возможен мокрый снег.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -8 до -21 градусов;

в восточных областях - от -5 до -19 градусов;

в центральных областях - от -6 до -18 градусов;

в южных областях - от -2 до -13 градусов;

в западных областях - от +5 до -14 градусов.



В среду, 11 февраля, в западной части страны будет облачно, возможен мокрый снег с дождем. На севере - снегопады. На остальных территориях - с прояснениями. В то же время, почти по всей территории страны ожидается незначительное потепление.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -6 до -14 градусов;

в восточных областях - от -8 до -16 градусов;

в центральных областях - от -2 до -11 градусов;

в южных областях - от +3 до -8 градусов;

в западных областях - от +5 до -7 градусов.



В четверг, 12 февраля, по картам синоптиков ожидается значительное потепление. Мокрый снег возможен на западе и на севере. А вот на востоке, в центре и юге будет облачно.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от 0 до -10 градусов;

в восточных областях - от -1 до -12 градусов;

в центральных областях - от +2 до -6 градусов;

в южных областях - от +7 до -3 градусов;

в западных областях - от +8 до -3 градусов.

В пятницу, 13 февраля, значительное потепление ожидается по всей территории страны. Будет облачно, почти по всей территории страны, возможны снегопады и мокрый снег с дождем.

Столбики термометров днем покажут: