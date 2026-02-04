Найхолодніший за 10 років: чим ще здивував аномальний січень у Києві

Січень 2026 року в Києві став найхолоднішим за останнє десятиліття. Кліматологи зафіксували не лише аномальний мороз, але й чималу тривалість небезпечних атмосферних явищ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Facebook.

Особливості погоди в Києві у січні 2026 року

У ЦГО імені Бориса Срезневського розповіли, що згідно з даними об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ", середньомісячна температура повітря січня у столиці склала -7,6°C.

"Що нижче кліматичної норми на 4,4°C", - пояснили українцям.

Зазначається при цьому, що останній холодний січень у столиці з температурою -5,7°C (нижчою за середньобагаторічні показники), спостерігали у 2016 році.

Спеціалісти ЦГО повідомили також, що найхолодніше впродовж другого місяця зими у Києві було 18 січня. Тоді мінімальна температура повітря знизилась під ранок до -16,5°C.

Тим часом найтепліше у столиці було на початку місяця - 4 січня. Коли максимальна температура підвищилась до +1,1°C.

"Опадів на проспекті Науки випало 50 мм або 135% місячної норми", - констатували спеціалісти ЦГО.

Підсумки січня 2026 року в Києві (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Атмосферні явища в Києві впродовж січня

Експерти Центральної геофізичної обсерваторії поділились також інформацією щодо атмосферних явищ у Києві за підсумками січня поточного року.

Йдеться про тривалість атмосферних явищ у столиці впродовж місяця у годинах:

ожеледь - 284 години;

серпанок - 194 години;

ожеледиця - 159 годин;

сніг - 128 годин 12 хвилин;

іній - 99 годин 20 хвилин;

туман - 45 годин;

паморозь кристалічна - 38 годин;

мряка - 22 години 10 хвилин;

поземок - 20 годин;

дощ - 19 годин;

зерна снігові - 7 годин;

дощ зливовий - 4 години;

сніг мокрий - 1 година.

Атмосферні явища столиці за січень 2026 року (скриншот: facebook.com/CGO.Official)