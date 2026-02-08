ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Україну чекають різкі контрасти температур: карти погоди на кожен день тижня

Україна, Неділя 08 лютого 2026 18:30
Україну чекають різкі контрасти температур: карти погоди на кожен день тижня Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на тиждень (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

На початку тижня в Україні очікуються сильні морози - місцями температура опускатиметься нижче -20 градусів. Однак уже з середини тижня синоптики прогнозують поступове потепління та опади у вигляді мокрого снігу і дощу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Читайте також: Україну накриє нова хвиля лютих морозів: де цієї ночі чекати -18

У понеділок, 9 лютого, у більшості регіонів України переважатиме сонячна, місцями з проясненням погода. Однак у західних та східних областях можливі снігопади.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -10 до -18 градусів;
  • у східних областях - від -10 до -16 градусів;
  • у центральних областях - від -12 до -17 градусів;
  • у південних областях - від -3 до -10 градусів;
  • у західних областях - від +5 до -16 градусів.

Україну чекають різкі контрасти температур: карти погоди на кожен день тижня
У вівторок, 10 лютого, опади також не прогнозуються, по всіх областях України буде сонячно. В Україні все ще будуть триматимуться морози, а на заході можливий мокрий сніг.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -8 до -21 градусів;
  • у східних областях - від -5 до -19 градусів;
  • у центральних областях - від -6 до -18 градусів;
  • у південних областях - від -2 до -13 градусів;
  • у західних областях - від +5 до -14 градусів.

Україну чекають різкі контрасти температур: карти погоди на кожен день тижня
У середу, 11 лютого, у західній частині країни буде хмарно, можливий мокрий сніг з дощем. На півночі - снігопади. На решті територій - з проясенням. Водночас, майже по всій території країни очікується незначне потепління.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -6 до -14 градусів;
  • у східних областях - від -8 до -16 градусів;
  • у центральних областях - від -2 до -11 градусів;
  • у південних областях - від +3 до -8 градусів;
  • у західних областях - від +5 до -7 градусів.

Україну чекають різкі контрасти температур: карти погоди на кожен день тижня
У четвер, 12 лютого, за картами синоптиків очікується значне потепління. Мокрий сніг можливий на заході та на півночі. А ось на сході, у центрі та півдні буде хмарно.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від 0 до -10 градусів;
  • у східних областях - від -1 до -12 градусів;
  • у центральних областях - від +2 до -6 градусів;
  • у південних областях - від +7 до -3 градусів;
  • у західних областях - від +8 до -3 градусів.

Україну чекають різкі контрасти температур: карти погоди на кожен день тижня

У п'ятницю, 13 лютого, значне потепління очікується по всії території країни. Буде хмарно, майже по всій території країни, можливі снігопади та мокрий сніг з дощем.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +1 до -4 градусів;
  • у східних областях - від +5 до -3 градусів;
  • у центральних областях - від +6 до -3 градусів;
  • у південних областях - від +7 до -1 градусів;
  • у західних областях - від +10 до -1 градусів.

Україну чекають різкі контрасти температур: карти погоди на кожен день тижня

Раніше повідомлялося, що січень 2026 року в Києві став найхолоднішим за останні десять років.

Кліматологи зафіксували не лише аномально низькі температури, а й тривалі періоди небезпечних погодних явищ.

Водночас фахівці Укргідрометцентру представили коротку кліматичну характеристику лютого та розповіли, яким загалом може бути останній місяць зими. Також експерти пояснили, чому морози до -25 градусів узимку не вважаються аномалією та чи можливий для України так званий "сибірський вибух".

