ua en ru
Вс, 08 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украину ждут резкие контрасты температур: карты погоды на каждый день недели

Украина, Воскресенье 08 февраля 2026 18:30
UA EN RU
Украину ждут резкие контрасты температур: карты погоды на каждый день недели Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на неделю (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В начале недели в Украине ожидаются сильные морозы - местами температура будет опускаться ниже -20 градусов. Однако уже с середины недели синоптики прогнозируют постепенное потепление и осадки в виде мокрого снега и дождя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте также: Украину накроет новая волна лютых морозов: где этой ночью ждать -18

В понедельник, 9 февраля, в большинстве регионов Украины будет преобладать солнечная, местами с прояснениями погода. Однако в западных и восточных областях возможны снегопады.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -10 до -18 градусов;
  • в восточных областях - от -10 до -16 градусов;
  • в центральных областях - от -12 до -17 градусов;
  • в южных областях - от -3 до -10 градусов;
  • в западных областях - от +5 до -16 градусов.

Украину ждут резкие контрасты температур: карты погоды на каждый день недели
Во вторник, 10 февраля, осадки также не прогнозируются, по всем областям Украины будет солнечно. В Украине все еще будут держаться морозы, а на западе возможен мокрый снег.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -8 до -21 градусов;
  • в восточных областях - от -5 до -19 градусов;
  • в центральных областях - от -6 до -18 градусов;
  • в южных областях - от -2 до -13 градусов;
  • в западных областях - от +5 до -14 градусов.

Украину ждут резкие контрасты температур: карты погоды на каждый день недели
В среду, 11 февраля, в западной части страны будет облачно, возможен мокрый снег с дождем. На севере - снегопады. На остальных территориях - с прояснениями. В то же время, почти по всей территории страны ожидается незначительное потепление.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -6 до -14 градусов;
  • в восточных областях - от -8 до -16 градусов;
  • в центральных областях - от -2 до -11 градусов;
  • в южных областях - от +3 до -8 градусов;
  • в западных областях - от +5 до -7 градусов.

Украину ждут резкие контрасты температур: карты погоды на каждый день недели
В четверг, 12 февраля, по картам синоптиков ожидается значительное потепление. Мокрый снег возможен на западе и на севере. А вот на востоке, в центре и юге будет облачно.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от 0 до -10 градусов;
  • в восточных областях - от -1 до -12 градусов;
  • в центральных областях - от +2 до -6 градусов;
  • в южных областях - от +7 до -3 градусов;
  • в западных областях - от +8 до -3 градусов.

Украину ждут резкие контрасты температур: карты погоды на каждый день недели

В пятницу, 13 февраля, значительное потепление ожидается по всей территории страны. Будет облачно, почти по всей территории страны, возможны снегопады и мокрый снег с дождем.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +1 до -4 градусов;
  • в восточных областях - от +5 до -3 градусов;
  • в центральных областях - от +6 до -3 градусов;
  • в южных областях - от +7 до -1 градусов;
  • в западных областях - от +10 до -1 градусов.

Украину ждут резкие контрасты температур: карты погоды на каждый день недели

Ранее сообщалось, что январь 2026 года в Киеве стал самым холодным за последние десять лет.

Климатологи зафиксировали не только аномально низкие температуры, но и длительные периоды опасных погодных явлений.

В то же время специалисты Укргидрометцентра представили краткую климатическую характеристику февраля и рассказали, каким в целом может быть последний месяц зимы. Также эксперты объяснили, почему морозы до -25 градусов зимой не считаются аномалией и возможен ли для Украины так называемый "сибирский взрыв".

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода в Киеве
Новости
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ