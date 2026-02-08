Украину ждут резкие контрасты температур: карты погоды на каждый день недели
В начале недели в Украине ожидаются сильные морозы - местами температура будет опускаться ниже -20 градусов. Однако уже с середины недели синоптики прогнозируют постепенное потепление и осадки в виде мокрого снега и дождя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 9 февраля, в большинстве регионов Украины будет преобладать солнечная, местами с прояснениями погода. Однако в западных и восточных областях возможны снегопады.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от -10 до -18 градусов;
- в восточных областях - от -10 до -16 градусов;
- в центральных областях - от -12 до -17 градусов;
- в южных областях - от -3 до -10 градусов;
- в западных областях - от +5 до -16 градусов.
Во вторник, 10 февраля, осадки также не прогнозируются, по всем областям Украины будет солнечно. В Украине все еще будут держаться морозы, а на западе возможен мокрый снег.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от -8 до -21 градусов;
- в восточных областях - от -5 до -19 градусов;
- в центральных областях - от -6 до -18 градусов;
- в южных областях - от -2 до -13 градусов;
- в западных областях - от +5 до -14 градусов.
В среду, 11 февраля, в западной части страны будет облачно, возможен мокрый снег с дождем. На севере - снегопады. На остальных территориях - с прояснениями. В то же время, почти по всей территории страны ожидается незначительное потепление.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от -6 до -14 градусов;
- в восточных областях - от -8 до -16 градусов;
- в центральных областях - от -2 до -11 градусов;
- в южных областях - от +3 до -8 градусов;
- в западных областях - от +5 до -7 градусов.
В четверг, 12 февраля, по картам синоптиков ожидается значительное потепление. Мокрый снег возможен на западе и на севере. А вот на востоке, в центре и юге будет облачно.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от 0 до -10 градусов;
- в восточных областях - от -1 до -12 градусов;
- в центральных областях - от +2 до -6 градусов;
- в южных областях - от +7 до -3 градусов;
- в западных областях - от +8 до -3 градусов.
В пятницу, 13 февраля, значительное потепление ожидается по всей территории страны. Будет облачно, почти по всей территории страны, возможны снегопады и мокрый снег с дождем.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +1 до -4 градусов;
- в восточных областях - от +5 до -3 градусов;
- в центральных областях - от +6 до -3 градусов;
- в южных областях - от +7 до -1 градусов;
- в западных областях - от +10 до -1 градусов.
Ранее сообщалось, что январь 2026 года в Киеве стал самым холодным за последние десять лет.
Климатологи зафиксировали не только аномально низкие температуры, но и длительные периоды опасных погодных явлений.
В то же время специалисты Укргидрометцентра представили краткую климатическую характеристику февраля и рассказали, каким в целом может быть последний месяц зимы. Также эксперты объяснили, почему морозы до -25 градусов зимой не считаются аномалией и возможен ли для Украины так называемый "сибирский взрыв".