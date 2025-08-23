ua en ru
Сб, 23 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україну атакують російські дрони: де загроза ударів

Субота 23 серпня 2025 02:20
UA EN RU
Україну атакують російські дрони: де загроза ударів Фото: російські терористи запустили ударні дрони по Україні (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники атакують Україну ударними безпілотниками "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.

"Група БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку", - повідомили військові о 02:00.

Зазначимо, що другий захід ворожих дронів за ніч.

О 00:28 російські "Шахеди" вже атакували Україну та рухалися:

  • на півночі Чернігівської області;
  • декілька груп БпЛА на Сумській області в південно-західному напрямку;
  • група БпЛА в Донецькій області (Покровський район).

О 05:48 Повітряні сили повідомили про рух дронів з Чернігівщини на Київщину (Броварський район).

О 05:59 оголошено повітряну тривогу в місті Києві.

О 06:02 військові повідомили про наближення ворожого дрону повз Бровари у напрямку Києва.

О 06:09 Повітряні сили повідомили про рух другого безпілотника на Київщині курсом на Вишеньки.

О 06:19 ворожий дрон змінив курс на Васильків Київської області.

О 06:32 було оголошено відбій повітряної тривоги у місті Києві.

Тим часом "Шахед" рухається курсом на Фастів.

О 06:40 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА курсом на Білу Церкву.

Станом на 07:11 карта повітряних тривог України виглядала так:

Україну атакують російські дрони: де загроза ударів

Обстріли України

За минулу добу російські терористи понад 40 разів обстріляли місто Краматорськ Донецької області.

Також цієї ночі ворог атакував "Шахедами" з посиленою бойовою частиною місто Конотоп у Сумській області.

Вранці 22 серпня російські загарбники кілька разів масовано обстріляли Костянтинівку в Донецькій області. Внаслідок атак у місті зникло газопостачання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Атака дронів
Новини
Дозвіл на виїзд для чоловіків до 22 років вже в Раді: стали відомі перші деталі
Дозвіл на виїзд для чоловіків до 22 років вже в Раді: стали відомі перші деталі
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"