ua en ru
Сб, 23 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украину атакуют российские дроны: где угроза ударов

Суббота 23 августа 2025 02:20
UA EN RU
Украину атакуют российские дроны: где угроза ударов Фото: российские террористы запустили ударные дроны по Украине (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики атакуют Украину ударными беспилотниками "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.

"Группа БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении", - сообщили военные в 02:00.

Отметим, что второй заход вражеских дронов за ночь.

В 00:28 российские "Шахеды" уже атаковали Украину и двигались:

  • на севере Черниговской области;
  • несколько групп БпЛА на Сумской области в юго-западном направлении;
  • группа БпЛА в Донецкой области (Покровский район).

По состоянию на 01:54 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Украину атакуют российские дроны: где угроза ударов

Обстрелы Украины

За минувшие сутки российские террористы более 40 раз обстреляли город Краматорск Донецкой области.

Также этой ночью враг атаковал "Шахедами" с усиленной боевой частью город Конотоп в Сумской области.

Утром 22 августа российские захватчики несколько раз массированно обстреляли Константиновку в Донецкой области. В результате атак в городе исчезло газоснабжение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов
Новости
Разрешение на выезд для мужчин до 22 лет уже в Раде: стали известны первые детали
Разрешение на выезд для мужчин до 22 лет уже в Раде: стали известны первые детали
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"