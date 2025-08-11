Україну атакують російські дрони "Шахед": де загроза ударів

Російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Перші ударні безпілотники почали заходити в повітряний простір України близько 22:00 та рухалися з півночі Чернігівської області.

О 22:35 до них приєдналися ударні дрони через північ Сумської області.

О 23:19 дрони рухалися в Чернігівській області курсом на місто Борзна і селище Срібне.

О 23:58 були виявлені нові групи ударних безпілотників у Донецькій області.

О 01:57 Повітряні сили повідомили про рух групи ударних дронів з півночі Сумської області повз місто Шостку, село Семенівка та місто Новгород-Сіверський у Чернігівській області.

Моніторингові канали повідомляють про звуки вибухів у Шостці.

Станом на 01:55 карта повітряних тривог України виглядала так: