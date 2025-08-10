ua en ru
Через удар по вокзалу у Синельниковому затримується низка потягів

Синельникове, Неділя 10 серпня 2025 11:56
Через удар по вокзалу у Синельниковому затримується низка потягів Фото: внаслідок обстрілу Синельникового поїзди курсують із затримкою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни атакували залізничний вокзал у місті Синельникове Дніпропетровської області. Через це низка потягів їде з затримкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Поїзди, які їдуть на дільниці від Дніпра до Запоріжжя і в зворотному напрямку, проїжджатимуть пошкоджену ділянку під допоміжним локомотивом. Назначені потяги затримаються в межах години.

Поїзд №92 Одеса - Краматорськ і №824 Дніпро - Харків прямуватимуть через станцію Самар-Дніпровський. Зворотні рейси цих поїздів також прямуватимуть в обʼїзд.

"Залізничники продовжують відновлення пошкодженої інфраструктури, щоб якомога швидше повернутись до стандартного графіку", - йдеться у повідомленні.

Удар по вокзалу

Нагадаємо, 10 серпня російські загарбники атакували залізничний вокзал у місті Синельникове Дніпропетровської області.

За словами голови правління "Укрзалізниці" Перцовського, усіх чергових працівників заздалегідь відвели в безпечне місце, обійшлося без жертв.

Внаслідок пошкоджень скасовано низку поїздів. Зранку розпочалися відновлювальні роботи на об'єктах інфраструктури.

Укрзалізниця Дніпропетровська область Війна в Україні
