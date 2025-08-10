У Запоріжжі через через удари РФ постраждали 20 людей: у ДСНС підбили підсумки

У неділю ввечері, 10 серпня, місто Запоріжжя було атаковано авіабомбами. Через атаку постраждали два десятки людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС Запоріжжя.

"Психологи ДСНС надали допомогу 15 громадянам... На місці події працювали відповідні екстрені та комунальні служби міста. Від ГУ ДСНС до ліквідації наслідків залучалось 44 рятувальники та 15 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайники уточнили, внаслідок події постраждали 20 людей. Одну з них рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованих конструкцій. Водночас там додали, що кількість постраждалих уточнюється.

"Станом на 22:00 аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу завершені. Продовжуються відновлювальні роботи комунальних служб міста", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, що ввечері близько 18:00 стало відомо, що росіяни вдарили по Запоріжжю. Згодом глава ОВА Іван Федоров поінформував, що по місту прилетіли два КАБи.

Один з ударів був по Центральному автовокзалу міста. Внаслідок обстрілу будівля була сильно пошкоджена. Ще один удар був по клініці Запорізького медичного університету.

До речі, Федоров також опублікував відео, на якому видно момент самого прильоту.

Такой на атаку відреагував президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що ворог сьогодні продовжив забирати життя по всьому периметру фронту.

Детальніше про реакцію Зеленського - читайте в матеріалі РБК-Україна.