Украину атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов
Российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Первые ударные беспилотники начали заходить в воздушное пространство Украины около 22:00 и двигались с севера Черниговской области.
В 22:35 к ним присоединились ударные дроны через север Сумской области.
В 23:19 дроны двигались в Черниговской области курсом на город Борзна и поселок Серебряное.
В 23:58 были обнаружены новые группы ударных беспилотников в Донецкой области.
В 01:57 Воздушные силы сообщили о движении группы ударных дронов с севера Сумской области мимо города Шостка и села Семеновка, а также города Новгород-Северский в Черниговской области.
Мониторинговые каналы сообщают о звуках взрывов в Шостке.
По состоянию на 01:55 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Обстрелы России
В воскресенье 10 августа российские террористы ударили управляемыми авиабомбами по Запорожью.
В результате атаки разрушен Центральный автовокзал города и повреждена клиника Запорожского медицинского университета, пострадали десятки людей.
Прошлой ночью военные агрессора обстреляли железнодорожный вокзал в городе Синельниково Днепропетровской области. Станция и здание вокзала серьезно повреждены.
В связи с атакой, УЗ объявляла о задержке движения поездов.