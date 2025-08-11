ua en ru
Украину атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов

Понедельник 11 августа 2025 02:00
Украину атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов Фото: российский агрессор снова терроризирует ударными беспилотниками Украину (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.

Первые ударные беспилотники начали заходить в воздушное пространство Украины около 22:00 и двигались с севера Черниговской области.

В 22:35 к ним присоединились ударные дроны через север Сумской области.

В 23:19 дроны двигались в Черниговской области курсом на город Борзна и поселок Серебряное.

В 23:58 были обнаружены новые группы ударных беспилотников в Донецкой области.

В 01:57 Воздушные силы сообщили о движении группы ударных дронов с севера Сумской области мимо города Шостка и села Семеновка, а также города Новгород-Северский в Черниговской области.

Мониторинговые каналы сообщают о звуках взрывов в Шостке.

По состоянию на 01:55 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Обстрелы России

В воскресенье 10 августа российские террористы ударили управляемыми авиабомбами по Запорожью.

В результате атаки разрушен Центральный автовокзал города и повреждена клиника Запорожского медицинского университета, пострадали десятки людей.

Прошлой ночью военные агрессора обстреляли железнодорожный вокзал в городе Синельниково Днепропетровской области. Станция и здание вокзала серьезно повреждены.

В связи с атакой, УЗ объявляла о задержке движения поездов.

