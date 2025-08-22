Україну атакують російські дрони "Шахед": де загроза ударів

Російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог України.
Перші великі групи дронів зайшли у повітряний простір країни близько півночі та рухалися з Харківської у напрямку Полтавської області, а також у Дніпропетровській та Донецькій областях.
О 00:39 військові повідомили про безпілотники на півночі Сумської області, курсом на південно-східний напрямок.
Станом на 01:20 ворожі дрони рухалися:
Також було оголошено про загрозу застосування ударних безпілотників для Запоріжжя.
О 01:59 Повітряні сили повідомили про рух дронів на півночі Харківської області курсом на південь, а також на півдні області курсом на схід.
Також оголошено про загрозу застосування безпілотників для Харкова.
О 02:06 були виявлені дрони на півночі Запоріжжя (в районі обласного центру), рухалися курсом на південь.
О 03:17 моніторигові канали повідомили про відсутність ворожих дронів у повітряному просторі України.
О 03:19 Повітряні сили повідомили про ворожий розвідувальний дрон у центрі Чернігівської області.
Станом на 04:27 карта повітряних тривог України виглядала так:
В ніч на 21 серпня російські терористи вчинили масовану комбіновану ракетно-дронову атаку на Україну.
Ворог випустив по країні 570 ударних дронів та десятки ракет. Під ударом були Суми, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Рівне та Закарпатська область.
Зокрема, у місті Мукачевому ракети вдарили по американо-українському підприємству з виробництва побутової техніки. Внаслідок атаки зазнали поранень понад 20 людей.
Більш детально про масовану атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.