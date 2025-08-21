ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих зросла до 23

Мукачево, Закарпатська область, Четвер 21 серпня 2025 19:55
UA EN RU
Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих зросла до 23 Фото: кількість постраждалих у Мукачеві зросла до 23 (t.me/Zakarpat_ODA)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по заводу американської компанії Flex у Мукачеві 21 серпня у Мукачеві зросла до 23 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Закарпатської ОВА Мирослава Білецького.

За його словами, кількість постраждалих станом на вечір сягає вже 23 особи.

У стаціонарі перебуває 6 пацієнтів: серед них - з осколковими пораненнями, травмами кінцівок, живота та голови. Усі у стабільному стані, одна пацієнтка після операції.

Решта постраждалих отримали амбулаторну допомогу - переважно через гостру стресову реакцію, підвищений тиск та легкі травми. Усім надається кваліфікована медична допомога.

Фото: наслідки удару РФ по Мукачеву (t.me/Zakarpat_ODA)

Обстріл Мукачева

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня російські війська завдали удару по Мукачеву Закарпатської області. Серед уражених об’єктів - завод "Флекстронікс" американської компанії Flex International, одного зі світових лідерів у контрактному виробництві електроніки.

Раніше повідомлялося про 19 постраждалих. Після обстеження на стаціонарному лікуванні перебувають 6 пацієнтів.

У ЦПД зазначили, що військового сенсу в цих атаках немає, це лише спроба залякати людей і затягнути війну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпатська область Мукачево Війна в Україні
Новини
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"