RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Украину атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов

Фото: российские захватчики запустили в направлении Украины дроны типа "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Первые большие группы дронов зашли в воздушное пространство страны около полуночи и двигались из Харьковской в направлении Полтавской области, а также в Днепропетровской и Донецкой областях.

В 00:39 военные сообщили о беспилотниках на севере Сумской области, курсом на юго-восточное направление.

По состоянию на 01:20 вражеские дроны двигались:

  • на западе Харьковской области курсом на юго-восточное направление, а также в направлении Харькова;
  • на севере Запорожской курсом на юг Днепропетровской области;
  • в Донецкой области, курсом на север;

Также было объявлено об угрозе применения ударных беспилотников для Запорожья.

В 01:59 Воздушные силы сообщили о движении дронов на севере Харьковской области курсом на юг, а также на юге области курсом на восток.

Также объявлено об угрозе применения беспилотников для Харькова.

В 02:06 были обнаружены дроны на севере Запорожья (в районе областного центра), двигались курсом на юг.

По состоянию на 02:07 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Масштабный обстрел Украины

В ночь на 21 августа российские террористы осуществили массированную комбинированную ракетно-дронную атаку на Украину.

Враг выпустил по стране 570 ударных дронов и десятки ракет. Под ударом были Сумы, Днепр, Запорожье, Львов, Ровно и Закарпатская область.

В частности, в городе Мукачево ракеты ударили по американо-украинскому предприятию по производству бытовой техники. В результате атаки пострадали более 20 человек.

Более подробно о массированной атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеАтака дронов