Украину атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов

Российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Первые большие группы дронов зашли в воздушное пространство страны около полуночи и двигались из Харьковской в направлении Полтавской области, а также в Днепропетровской и Донецкой областях.
В 00:39 военные сообщили о беспилотниках на севере Сумской области, курсом на юго-восточное направление.
По состоянию на 01:20 вражеские дроны двигались:
Также было объявлено об угрозе применения ударных беспилотников для Запорожья.
В 01:59 Воздушные силы сообщили о движении дронов на севере Харьковской области курсом на юг, а также на юге области курсом на восток.
Также объявлено об угрозе применения беспилотников для Харькова.
В 02:06 были обнаружены дроны на севере Запорожья (в районе областного центра), двигались курсом на юг.
По состоянию на 02:07 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
В ночь на 21 августа российские террористы осуществили массированную комбинированную ракетно-дронную атаку на Украину.
Враг выпустил по стране 570 ударных дронов и десятки ракет. Под ударом были Сумы, Днепр, Запорожье, Львов, Ровно и Закарпатская область.
В частности, в городе Мукачево ракеты ударили по американо-украинскому предприятию по производству бытовой техники. В результате атаки пострадали более 20 человек.
Более подробно о массированной атаке - читайте в материале РБК-Украина.