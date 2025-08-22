Украину атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов

Первые большие группы дронов зашли в воздушное пространство страны около полуночи и двигались из Харьковской в направлении Полтавской области, а также в Днепропетровской и Донецкой областях.

В 00:39 военные сообщили о беспилотниках на севере Сумской области, курсом на юго-восточное направление.

По состоянию на 01:20 вражеские дроны двигались:

на западе Харьковской области курсом на юго-восточное направление, а также в направлении Харькова;

на севере Запорожской курсом на юг Днепропетровской области;

в Донецкой области, курсом на север;

Также было объявлено об угрозе применения ударных беспилотников для Запорожья.

В 01:59 Воздушные силы сообщили о движении дронов на севере Харьковской области курсом на юг, а также на юге области курсом на восток.

Также объявлено об угрозе применения беспилотников для Харькова.

В 02:06 были обнаружены дроны на севере Запорожья (в районе областного центра), двигались курсом на юг.

По состоянию на 02:07 карта воздушных тревог Украины выглядела так: