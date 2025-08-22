Україну атакують російські дрони "Шахед": де загроза ударів

Російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Перші великі групи дронів зайшли у повітряний простір країни близько півночі та рухалися з Харківської у напрямку Полтавської області, а також у Дніпропетровській та Донецькій областях.

О 00:39 військові повідомили про безпілотники на півночі Сумської області, курсом на південно-східний напрямок.

Станом на 01:20 ворожі дрони рухалися:

на заході Харківської області курсом на південно-східний напрямок, а також у напрямку Харкова;

на півночі Запорізької курсом на південь Дніпропетровської області;

у Донецькій області, курсом на північ;

Також було оголошено про загрозу застосування ударних безпілотників для Запоріжжя.

О 01:59 Повітряні сили повідомили про рух дронів на півночі Харківської області курсом на південь, а також на півдні області курсом на схід.

Також оголошено про загрозу застосування безпілотників для Харкова.

О 02:06 були виявлені дрони на півночі Запоріжжя (в районі обласного центру), рухалися курсом на південь.

О 03:17 моніторигові канали повідомили про відсутність ворожих дронів у повітряному просторі України.

О 03:19 Повітряні сили повідомили про ворожий розвідувальний дрон у центрі Чернігівської області.

Станом на 04:27 карта повітряних тривог України виглядала так: