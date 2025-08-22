ua en ru
Украину атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов

Пятница 22 августа 2025 02:13
Украину атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов Фото: российские захватчики запустили в направлении Украины дроны типа "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.

Первые большие группы дронов зашли в воздушное пространство страны около полуночи и двигались из Харьковской в направлении Полтавской области, а также в Днепропетровской и Донецкой областях.

В 00:39 военные сообщили о беспилотниках на севере Сумской области, курсом на юго-восточное направление.

По состоянию на 01:20 вражеские дроны двигались:

  • на западе Харьковской области курсом на юго-восточное направление, а также в направлении Харькова;
  • на севере Запорожской курсом на юг Днепропетровской области;
  • в Донецкой области, курсом на север;

Также было объявлено об угрозе применения ударных беспилотников для Запорожья.

В 01:59 Воздушные силы сообщили о движении дронов на севере Харьковской области курсом на юг, а также на юге области курсом на восток.

Также объявлено об угрозе применения беспилотников для Харькова.

В 02:06 были обнаружены дроны на севере Запорожья (в районе областного центра), двигались курсом на юг.

По состоянию на 02:07 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Украину атакуют российские дроны &quot;Шахед&quot;: где риск ударов

Масштабный обстрел Украины

В ночь на 21 августа российские террористы осуществили массированную комбинированную ракетно-дронную атаку на Украину.

Враг выпустил по стране 570 ударных дронов и десятки ракет. Под ударом были Сумы, Днепр, Запорожье, Львов, Ровно и Закарпатская область.

В частности, в городе Мукачево ракеты ударили по американо-украинскому предприятию по производству бытовой техники. В результате атаки пострадали более 20 человек.

Более подробно о массированной атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Война в Украине Атака дронов
