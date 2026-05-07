Україну атакували з семи напрямків, є "прильоти": як ППО відбила удар Росії

Обстріл України у режимі тиші

Україна оголосила режим тиші з опівночі 6 травня, однак російські війська продовжили масовані атаки по українських містах.

Одразу після початку перемир’я вибухи пролунали у Дніпрі. Також під обстрілами опинилися Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг і Сумська область.

Вдень, 6 травня, російські "Шахеди" атакували центр Сум та влучили у будівлю дитячого садка. Під завалами рятувальники знайшли тіла двох загиблих працівниць закладу, ще семеро людей дістали поранення.

Вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не припинила удари, попри пропозицію Києва щодо режиму тиші.

За його словами, Україна відповідатиме дзеркально, залежно від подальших дій РФ.

У ніч на 7 травня російські атаки продовжилися. У Дніпрі внаслідок удару дронів постраждали двоє людей, а в багатоповерховому будинку спалахнула пожежа.