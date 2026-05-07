Украину атаковали с семи направлений, есть "прилеты": как ПВО отразила удар России

Российские оккупанты в ночь на 7 мая атаковали Украину 102 ударными дронами различных типов. Зафиксировано попадание и падение обломков в нескольких регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Как отмечается, атака началась еще с 19:00 6 мая.
Противник запустил по Украине 102 ударные БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", а также дроны-имитаторы типа "Пародия".
Запуски беспилотников осуществлялись с направлений Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным по состоянию на 08:00, силы ПВО сбили или подавили 92 вражеских дрона на севере и востоке страны.
"Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых обломков на 4 локациях", - говорится в сообщении.
В Воздушных силах также отметили, что атака продолжается, а в воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники. Украинцев призывают соблюдать правила безопасности.
Украина объявила режим тишины с полуночи 6 мая, однако российские войска продолжили массированные атаки по украинским городам.
Сразу после начала перемирия взрывы прогремели в Днепре. Также под обстрелами оказались Харьков, Запорожье, Кривой Рог и Сумская область.
Днем, 6 мая, российские "Шахеды" атаковали центр Сум и попали в здание детского сада. Под завалами спасатели нашли тела двух погибших сотрудниц заведения, еще семь человек получили ранения.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не прекратила удары, несмотря на предложение Киева о режиме тишины.
По его словам, Украина будет отвечать зеркально, в зависимости от дальнейших действий РФ.
В ночь на 7 мая российские атаки продолжились. В Днепре в результате удара дронов пострадали два человека, а в многоэтажном доме вспыхнул пожар.