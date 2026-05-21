Росія атакує радіоактивними дронами? Ігнат пояснив ситуацію з "фоном" від уламків

У Повітряних силах ЗСУ заперечили інформацію про використання росіянами "радіоактивних дронів". Підвищений фон, зафіксований на уламках одного зі збитих безпілотників, не свідчить про нову зброю армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат для Новини.LIVE .

Ігнат прокоментував інформацію СБУ про перевищення радіаційного фону на одному зі збитих російських дронів.

За його словами, йдеться не про нові засоби ураження, а про особливості конструкції старої радянської ракети Р-60, яку російська армія намагалася встановити на модифікований ударний безпілотник "Герань-2".

Він пояснив, що ракета має сердечник зі збідненого урану, однак цей матеріал не є активним і не становить загрози.

“Це сплав, там же ж неактивний цей уран. Здається, в соцмережі вже все люди розписали, пояснили, що це просто стандартний сплав, який використовується у цій старій радянській ще ракеті”, - сказав Ігнат.

У Повітряних силах закликали не піддаватися паніці.