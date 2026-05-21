Головна » Новини » Війна в Україні

Росія атакує радіоактивними дронами? Ігнат пояснив ситуацію з "фоном" від уламків

11:02 21.05.2026 Чт
2 хв
У ПС вже розставили всі крапки над "і"
aimg Ірина Глухова
Росія атакує радіоактивними дронами? Ігнат пояснив ситуацію з "фоном" від уламків Фото: на Чернігівщині виявили підвищену радіацію на уламках російського дрона (t.me/SBUkr)
У Повітряних силах ЗСУ заперечили інформацію про використання росіянами "радіоактивних дронів". Підвищений фон, зафіксований на уламках одного зі збитих безпілотників, не свідчить про нову зброю армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат для Новини.LIVE.

Читайте також: На Чернігівщині виявили підвищену радіацію на уламках російського дрона

Ігнат прокоментував інформацію СБУ про перевищення радіаційного фону на одному зі збитих російських дронів.

За його словами, йдеться не про нові засоби ураження, а про особливості конструкції старої радянської ракети Р-60, яку російська армія намагалася встановити на модифікований ударний безпілотник "Герань-2".

Він пояснив, що ракета має сердечник зі збідненого урану, однак цей матеріал не є активним і не становить загрози.

“Це сплав, там же ж неактивний цей уран. Здається, в соцмережі вже все люди розписали, пояснили, що це просто стандартний сплав, який використовується у цій старій радянській ще ракеті”, - сказав Ігнат.

У Повітряних силах закликали не піддаватися паніці.

Що предувало

Нагадаємо, вчора у Службі безпеки заявили, що контррозвідка та слідчі виявили підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного дрона, яким ворог атакував Чернігівську область 7 квітня 2026 року.

Йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу "повітря-повітря", які було знайдено поблизу селища Камка.

За даними СБУ, російські війська використовують такі ракети під час масованих атак для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють ворожі безпілотники.

