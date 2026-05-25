Украину атаковали с семи направлений, было 10 "прилетов": как ПВО отразила удар РФ

В ночь на 25 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину, враг выпустил 262 дрона с семи направлений. Зафиксировано 10 попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram .

Атака началась еще в 17:30 24 мая.

По данным военных, российская армия выпустила 262 ударных беспилотника различных типов. Среди них были дроны Shahed, в том числе реактивные модификации, а также "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия".

Запуски осуществлялись с территории России - из районов Орла, Курска, Шаталово, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Как работала ПВО

Воздушное нападение отражали:

авиация

зенитные ракетные войска

подразделения радиоэлектронной борьбы

силы беспилотных систем

мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 246 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

"Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях", - говорится в сообщении ПС.

Военные предупредили, что атака по состоянию на утро еще продолжалась.