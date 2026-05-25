Украину атаковали с семи направлений, было 10 "прилетов": как ПВО отразила удар РФ

08:26 25.05.2026 Пн
Сколько вражеских беспилотников сбила ПВО?
aimg Ирина Глухова
Фото: мобильная огневая группа (Getty Images)
В ночь на 25 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину, враг выпустил 262 дрона с семи направлений. Зафиксировано 10 попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Читайте также: В Киеве количество пострадавших после атаки РФ возросло до 87

Атака началась еще в 17:30 24 мая.

По данным военных, российская армия выпустила 262 ударных беспилотника различных типов. Среди них были дроны Shahed, в том числе реактивные модификации, а также "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия".

Запуски осуществлялись с территории России - из районов Орла, Курска, Шаталово, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Как работала ПВО

Воздушное нападение отражали:

  • авиация
  • зенитные ракетные войска
  • подразделения радиоэлектронной борьбы
  • силы беспилотных систем
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 246 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

"Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях", - говорится в сообщении ПС.

Военные предупредили, что атака по состоянию на утро еще продолжалась.

Напомним, недавно в Воздушных силах ВСУ опровергли информацию об использовании россиянами "радиоактивных дронов".

Также начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, как во время одной из атак на Киев российские оккупанты использовали до 90% дронов-имитаторов.

А еще в ВС сообщали об остром дефиците ракет для систем ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T, с которым столкнулась Украина.

Стубб допустил, что может возглавить переговоры ЕС с Россией
Зима близко. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко и замерзнет ли Киев снова
