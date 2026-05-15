UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Україну атакували ракети та дрони, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ

09:43 15.05.2026 Пт
2 хв
Скільки ворожих цілей збила ППО?
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: сили ППО збили 1 ракету та 130 ворожих безпілотників (Віталій Носач, РБК-Україна)

У ніч на 15 травня Росія атакувала Україну 6 ракетами та 141 ударним дроном з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни атакували п'ятьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря, однією протикорабельною ракетою Х-35 з ТОТ АР Крим, а також 141 ударним дронами Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 1 протикорабельну ракету Х-35 та 130 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів-імітаторів "Пародія" на півдні, півночі та сході країни.

П'ять протирадіолокаційних ракет Х-31П не досягли своїх цілей. Зафіксовано влучання 7 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України 15 травня

Нагадаємо, вранці 15 травня у Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників. Група дронів рухаєтьсялася з півночі Київщини на столицю. Лунали вибухи, працювала ППО.

Вночі російська армія завдала по Одеській області комбінованого ракетно-дронового удару. Внаслідок обстрілу є поранені люди та пошкодження у житловому секторі.

Також російські окупанти завдали удару безпілотником по приміському поїзду у Запорізькій області. Двоє пасажирів отримали поранення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронівРакетна атака