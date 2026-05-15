Украину атаковали ракеты и дроны, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ

В ночь на 15 мая Россия атаковала Украину 6 ракетами и 141 ударным дроном с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако есть попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Россияне атаковали пятью противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря, одной противокорабельной ракетой Х-35 с ВОТ АР Крым, а также 141 ударным дронами Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 1 противокорабельную ракету Х-35 и 130 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов-имитаторов "Пародия" на юге, севере и востоке страны.
Пять противорадиолокационных ракет Х-31П не достигли своих целей. Зафиксировано попадание 7 ударных дронов на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Напомним, утром 15 мая в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников. Группа дронов двигалась с севера Киевской области на столицу. Раздавались взрывы, работала ПВО.
Ночью российская армия нанесла по Одесской области комбинированный ракетно-дроновой удар. В результате обстрела есть раненые люди и повреждения в жилом секторе.
Также российские оккупанты нанесли удар беспилотником по пригородному поезду в Запорожской области. Двое пассажиров получили ранения.