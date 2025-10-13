Україну атакували 82 дрони: ППО збила більшість, але були влучання

Атака здійснювалась із напрямків Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ. Близько 50 апаратів становили саме ударні "Шахеди".

За даними Повітряних сил, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.

Станом на 09:00 сили ППО збили або подавили 69 ворожих дронів на півночі, сході та півдні країни.

Водночас зафіксовано 13 влучань ударних безпілотників на семи локаціях, а також падіння уламків збитих апаратів у двох місцях.

Атака триває - в українському небі все ще перебувають ворожі БпЛА. Сили оборони закликають громадян дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

