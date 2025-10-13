ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

У Харкові було чути вибух на тлі атаки російських дронів

Харків, Понеділок 13 жовтня 2025 02:24
У Харкові було чути вибух на тлі атаки російських дронів Фото: росіяни атакують Харків дронами "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Харкові пролунав вибух. Місто атакують російські ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та Повітряні сили ЗСУ.

Вибух у місті пролунав близько 02:08.

О 01:31 військові повідомляли про наближення до Харкова безпілотників з півночі.

На момент вибуху карта повітряних тривог України виглядала так:

У Харкові було чути вибух на тлі атаки російських дронів

О 02:21 у Харкові та Харківському районі було оголошено відбій повітряної тривоги.

Атаки на Харків

В ніч на понеділок, 13 жовтня, російські загарбники запустили по Україні дрони "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працює ППО.

У неділю, 12 жовтня, військові Росії атакували ударними дронами Харків, у місті було чути серію вибухів.

Крім того, ворог поцілив по місту керованими авіабомбами, є постраждалий.

