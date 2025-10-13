ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

В Одесі пролунали вибухи: працює ППО

Понеділок 13 жовтня 2025 01:38
В Одесі пролунали вибухи: працює ППО Фото: в Одеській області на тлі атаки дронів працює ППО (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Одесі в ніч на 13 жовтня було чути вибухів. Росіяни вчергове намагаються атакувати місто дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Одеса" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"В Одесі лунають вибухи", - йдеться у повідомленні 01:29.

Після цього було чути ще серію вибухів. Водночас глава Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував, що в області працює ППО.

Напередодні Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в напрямку Одеси з Чорного моря летять дрони. Пізніше, вже о 01:24, ударні безпілотники фіксувалися безпосередньо над містом.

Наразі інформації про можливі наслідки дронової атаки поки не було.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:35 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується в одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Обстріли Одеси

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Одесу, застосовуючи для атак ударні дрони, балістичні ракети та ракети інших типів.

Наприклад, в ніч на 11 жовтня місто зазнало дронової атаки. В результаті обстрілу пошкодження отримали об'єкти енергетики, багатоповерхівки, приватні будинки та готель.

Крім того, через ворожу атаку в місті частково зникли світло і вода.

