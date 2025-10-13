Украину атаковали 82 дрона: ПВО сбила большинство, но были попадания

Атака осуществлялась с направлений Орел, Курск и Приморско-Ахтарск. Около 50 аппаратов составляли именно ударные "Шахеды".

По данным Воздушных сил, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили 69 вражеских дронов на севере, востоке и юге страны.

В то же время зафиксировано 13 попаданий ударных беспилотников на семи локациях, а также падение обломков сбитых аппаратов в двух местах.

Атака продолжается - в украинском небе все еще находятся вражеские БпЛА. Силы обороны призывают граждан соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

