Українцям загрожує штраф за популярне весняне порушення: про що йдеться

Із приходом тепла в Україні активізувалася торгівля ранньоквітучими рослинами. Проте за збирання, перевезення та продаж первоцвітів передбачена адміністративна відповідальність.
РБК-Україна з посиланням на Львівську ОВА розповідає, що такі дії руйнують екосистему та караються значними грошовими стягненнями.
Головне:
Відповідно до законів "Про Червону книгу України" та "Про рослинний світ", за незаконний збут або розповсюдження рослин передбачені такі санкції:
Директор департаменту екології Львівської ОВА Володимир Корда наголосив, що комерційне використання таких видів заборонене навіть у тому випадку, якщо ви виростили їх самостійно в домашніх умовах.
Окрім основного штрафу, порушник зобов'язаний відшкодувати збитки за кожну зірвану одиницю рослини:
Ці квіти є першим джерелом нектару для комах-запилювачів після зими. Їхнє масове збирання на букети разом із цибулинами призводить до поступового зникнення видів, оскільки більшість із них відновлюються дуже повільно.
Фахівці закликають дотримуватися простих правил:
РБК-Україна раніше писало, що у Києві почастішали випадки спалювання сухої трави, що може швидко призвести до масштабних пожеж. У КМДА нагадують, що за такі дії передбачені штрафи від 3 060 до 6 120 гривень, а в заповідних зонах - до 12 240 гривень.
Також ми розповідали про ще одне весняне обмеження в Україні. Так, з 15 лютого до 31 березня діє нерестова заборона на вилов щуки. За незаконний вилов передбачені штрафи до 3 468 гривень або кримінальна відповідальність.