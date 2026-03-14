RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Украинцам грозит штраф за популярное весеннее нарушение: о чем идет речь

06:40 14.03.2026 Сб
2 мин
Штрафы грозят и тем, кто покупает первоцветы
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Продажа первоцветов в Украине незаконна (freepik.com)

С приходом тепла в Украине активизировалась торговля раннецветущими растениями. Однако за сбор, перевозку и продажу первоцветов предусмотрена административная ответственность.

РБК-Украина со ссылкой на Львовскую ОВА рассказывает, что такие действия разрушают экосистему и наказываются значительными денежными взысканиями.

Читайте также: Какие цветы из Красной книги разрешено собирать: ответ эколога

Главное:

  • За незаконный сбор и продажу первоцветов украинцам грозят штрафы до 3 655 гривен.
  • Кроме штрафа, за каждый сорванный цветок начисляется компенсация - от 37 до 62 гривен.
  • Под запретом оказались подснежники, пролиски, шафраны и черемша (лук медвежий).
  • Даже выращивание краснокнижных растений дома не дает права на их продажу.
  • Первоцветы критически важны для пчел и шмелей, которые просыпаются после зимы.

Какие штрафы грозят нарушителям

Согласно законам "О Красной книге Украины" и "О растительном мире", за незаконный сбыт или распространение растений предусмотрены следующие санкции:

  • за обычные первоцветы - штраф от 510 до 1 700 гривен.
  • за краснокнижные виды (или сбор в заповедниках) - от 1 700 до 3 655 гривен с конфискацией растений.

Директор департамента экологии Львовской ОВА Владимир Корда отметил, что коммерческое использование таких видов запрещено даже в том случае, если вы вырастили их самостоятельно в домашних условиях.

Компенсация за каждый цветок

Кроме основного штрафа, нарушитель обязан возместить убытки за каждую сорванную единицу растения:

  • черемша (лук медвежий) - 62 гривны за одно растение;
  • подснежники и шафраны (крокусы) - от 49 до 62 гривен;
  • сон-трава - от 37 до 62 гривен.

Почему нельзя срывать первоцветы

Эти цветы являются первым источником нектара для насекомых-опылителей после зимы. Их массовый сбор на букеты вместе с луковицами приводит к постепенному исчезновению видов, поскольку большинство из них восстанавливаются очень медленно.

Специалисты призывают придерживаться простых правил:

  • не срывать дикорастущие цветы;
  • не покупать их на стихийных рынках;
  • объяснять детям важность сохранения природы;
  • сообщать в полицию (102) о фактах незаконной торговли.

РБК-Украина ранее писало, что в Киеве участились случаи сжигания сухой травы, что может быстро привести к масштабным пожарам. В КГГА напоминают, что за такие действия предусмотрены штрафы от 3 060 до 6 120 гривен, а в заповедных зонах - до 12 240 гривен.

Также мы рассказывали о еще одном весеннем ограничении в Украине. Так, с 15 февраля до 31 марта действует нерестовый запрет на вылов щуки. За незаконный вылов предусмотрены штрафы до 3 468 гривен или уголовная ответственность.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
