Украинцам грозит штраф за популярное весеннее нарушение: о чем идет речь

Главное: За незаконный сбор и продажу первоцветов украинцам грозят штрафы до 3 655 гривен .

Кроме штрафа, за каждый сорванный цветок начисляется компенсация - от 37 до 62 гривен .

. Под запретом оказались подснежники, пролиски, шафраны и черемша (лук медвежий) .

. Даже выращивание краснокнижных растений дома не дает права на их продажу.

Первоцветы критически важны для пчел и шмелей, которые просыпаются после зимы.

Какие штрафы грозят нарушителям

Согласно законам "О Красной книге Украины" и "О растительном мире", за незаконный сбыт или распространение растений предусмотрены следующие санкции:

за обычные первоцветы - штраф от 510 до 1 700 гривен.

за краснокнижные виды (или сбор в заповедниках) - от 1 700 до 3 655 гривен с конфискацией растений.

Директор департамента экологии Львовской ОВА Владимир Корда отметил, что коммерческое использование таких видов запрещено даже в том случае, если вы вырастили их самостоятельно в домашних условиях.

Компенсация за каждый цветок

Кроме основного штрафа, нарушитель обязан возместить убытки за каждую сорванную единицу растения:

черемша (лук медвежий) - 62 гривны за одно растение;

подснежники и шафраны (крокусы) - от 49 до 62 гривен;

сон-трава - от 37 до 62 гривен.

Почему нельзя срывать первоцветы

Эти цветы являются первым источником нектара для насекомых-опылителей после зимы. Их массовый сбор на букеты вместе с луковицами приводит к постепенному исчезновению видов, поскольку большинство из них восстанавливаются очень медленно.

Специалисты призывают придерживаться простых правил: