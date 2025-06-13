Українцям розсилають небезпечні листи "від НБУ": як розпізнати шахраїв

Нагадаємо, раніше ми розповідали про небезпечну шахрайську схему з електронними листами від нібито "Ощадбанку".

Тим часом "ПриватБанк" попередив, що з червня 2025 року здійснює дзвінки клієнтам виключно з короткого номера 3700 (тож якщо вам телефонують з інших номерів або через месенджери - це може бути шахрайство).

Відомо також про нове "мобільне" шахрайство в Україні. Йдеться про те, що правопорушники представляються громадянам представниками мобільного оператора та збирають дані.

За словами правоохоронців, метою зловмисників є шляхом заміни SIM-карти, на якій працює ваш номер, отримати доступ до персональних акаунтів у системах інтернет-банкінгу та заволодіти коштами з карток.

Водночас у Центрі протидії дезінформації повідомляли про масові розсилки користувачам фейкових SMS щодо "запису на прийом". У них навмисно не вказано, куди саме запис, щоб користувачі з цікавості натиснули на посилання в повідомленні.

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