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Украинцам рассылают опасные письма "от НБУ": как распознать мошенников

Украинцы начали получать опасные письма "от НБУ" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Национальный банк Украины предупредил граждан о новой мошеннической кампании по рассылке писем с вредоносными вложениями. Они имитируют "официальное письмо от НБУ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацбанка в Facebook.

Как мошенники имитируют официальное письмо от НБУ

В четверг, 12 июня, украинцам сообщили, что Национальный банк зафиксировал мошенническую кампанию по рассылке писем с вредоносными вложениями.

Они имитируют официальное письмо от НБУ:

  • в теме письма;
  • в названии прилагаемого файла.

"Осторожно, фишинг", - подчеркнули в государственной институции.

Как распознать обман и не стать жертвой мошенников

Согласно информации Нацбанка, злоумышленники присылают письма с разных электронных адресов, но в подписи указывают фейковый e-mail - nbu@gov.nbu.ua.

Уточняется, что он действительно похож на официальный домен Национального банка Украины.

"Подчеркиваем, для электронной переписки работники НБУ используют исключительно официальную корпоративную почту, которая содержит домен @bank.gov.ua", - отметили в банке.

Следовательно, чтобы не стать жертвой мошенников, гражданам следует быть очень внимательными:

  • не загружать файлы, добавленные к таким письмам;
  • не переходить по прилагаемым ссылкам.

Публикация НБУ (скриншот: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Напомним, ранее мы рассказывали об опасной мошеннической схеме с электронными письмами от якобы "Ощадбанка".

Между тем "ПриватБанк" предупредил, что с июня 2025 года осуществляет звонки клиентам исключительно с короткого номера 3700 (поэтому если вам звонят с других номеров или через мессенджеры - это может быть мошенничество).

Известно также о новом "мобильном" мошенничестве в Украине. Речь идет о том, что правонарушители представляются гражданам представителями мобильного оператора и собирают данные.

По словам правоохранителей, целью злоумышленников является путем замены SIM-карты, на которой работает ваш номер, получить доступ к персональным аккаунтам в системах интернет-банкинга и завладеть средствами с карточек.

В то же время в Центре противодействия дезинформации сообщали о массовых рассылках пользователям фейковых SMS о "записи на прием". В них намеренно не указано, куда именно запись, чтобы пользователи из любопытства нажали на ссылку в сообщении.

Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.

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