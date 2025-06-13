Украинцам рассылают опасные письма "от НБУ": как распознать мошенников

Напомним, ранее мы рассказывали об опасной мошеннической схеме с электронными письмами от якобы "Ощадбанка".

Между тем "ПриватБанк" предупредил, что с июня 2025 года осуществляет звонки клиентам исключительно с короткого номера 3700 (поэтому если вам звонят с других номеров или через мессенджеры - это может быть мошенничество).

Известно также о новом "мобильном" мошенничестве в Украине. Речь идет о том, что правонарушители представляются гражданам представителями мобильного оператора и собирают данные.

По словам правоохранителей, целью злоумышленников является путем замены SIM-карты, на которой работает ваш номер, получить доступ к персональным аккаунтам в системах интернет-банкинга и завладеть средствами с карточек.

В то же время в Центре противодействия дезинформации сообщали о массовых рассылках пользователям фейковых SMS о "записи на прием". В них намеренно не указано, куда именно запись, чтобы пользователи из любопытства нажали на ссылку в сообщении.

Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.

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