Українців попередили про нову шахрайську схему: представляються мобільним оператором

Правоохоронці повідомили про нову шахрайську схему, що почала діяти в Україні. Правопорушники представляються мобільним оператором та збирають дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

За словами правоохоронців метою зловмисників є шляхом заміни SIM-карти, на якій працює ваш номер, отримати доступ до персональних акаунтів у системах інтернет-банкінгу та заволодіти коштами з карток.

Ознаки вчинення шахрайства:

На мобільні номери, до яких прив’язані банківські картки, періодично телефонують невідомі.

Надійшло SMS з одноразовим паролем для підтвердження здійснення оплати або зміни даних.

Отримали сервісне SMS, що ваш номер буде заблоковано або SIM-карта замінена.

Без очевидних причин раптово зник зв’язок.

Невідомі запитують у вас дані про інтернет-трафік та інше.

Як захиститися

Щоб захистити свої дані варто ідентифікувати або персоніфікувати номер, до якого прив’язані банківські картки, на ваш паспорт або ж перейти з передоплаченої форми обслуговування на контрактну.

Прості правила для всіх: