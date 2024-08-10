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Українців попередили про нову шахрайську схему: представляються мобільним оператором

Україна, Субота 10 серпня 2024 19:10
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Українців попередили про нову шахрайську схему: представляються мобільним оператором Фото: в Україні знову активізувались шахраї (hacker-man-on-laptop)
Автор: Каріна Левицька

Правоохоронці повідомили про нову шахрайську схему, що почала діяти в Україні. Правопорушники представляються мобільним оператором та збирають дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

За словами правоохоронців метою зловмисників є шляхом заміни SIM-карти, на якій працює ваш номер, отримати доступ до персональних акаунтів у системах інтернет-банкінгу та заволодіти коштами з карток.

Ознаки вчинення шахрайства:

  • На мобільні номери, до яких прив’язані банківські картки, періодично телефонують невідомі.
  • Надійшло SMS з одноразовим паролем для підтвердження здійснення оплати або зміни даних.
  • Отримали сервісне SMS, що ваш номер буде заблоковано або SIM-карта замінена.
  • Без очевидних причин раптово зник зв’язок.
  • Невідомі запитують у вас дані про інтернет-трафік та інше.

Як захиститися

Щоб захистити свої дані варто ідентифікувати або персоніфікувати номер, до якого прив’язані банківські картки, на ваш паспорт або ж перейти з передоплаченої форми обслуговування на контрактну.

Прості правила для всіх:

  • Не залишайте свої контакти незнайомцям.
  • Не піддавайтесь впливу емоцій і завжди перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють.

Нагадаємо, ми вже писали, що шахраї навчились красти дані та гроші через QR-коди.

Мало того, у Запоріжжі правоохоронці викрили нову шахрайську схему, за якою зловмисники заволодівали придбаними квартирами своїх жертв. Деталі шахрайської схеми - в матеріалі РБК-Україна.

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