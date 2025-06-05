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"ПриватБанк" звернувся до всіх клієнтів із попередженням: не ігноруйте це

Четвер 05 червня 2025 12:47
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"ПриватБанк" звернувся до всіх клієнтів із попередженням: не ігноруйте це Фото: "ПриватБанк" уточнив, із якого номера дзвонять клієнтам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

"ПриватБанк" попередив, що з червня 2025 року банк здійснює дзвінки клієнтам виключно з короткого номера 3700. Якщо вам телефонують з інших номерів або через месенджери - це може бути шахрайство.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення банку.

"Банк ніколи не дзвонить через Telegram, Viber чи інші месенджери. Якщо вам телефонують у такий спосіб - будьте обережні", - наголошують у "ПриватБанку"

Щоб перевірити, чи дійсно дзвінок надійшов від банку, клієнти можуть скористатися сервісом у додатку "Приват24". Для цього потрібно зайти в "Меню" й обрати вкладку "Комунікації", далі - "Дзвінки" й "Перевірити номер телефону".

Офіційні дзвінки з номера 3700 отримують клієнти, зареєстровані в українських мобільних операторів (Київстар, Vodafone, Lifecell). Для корпоративних клієнтів формат спілкування залишається незмінним - дзвінки надходитимуть від персональних менеджерів.

У "ПриватБанку" закликають не ігнорувати це оновлення та завжди перевіряти, хто телефонує, аби не стати жертвою шахраїв.

Раніше РБК-Україна писало, що "ПриватБанк" з 1 січня 2026 року почне стягувати плату за доставку перевипущених карток - 80 гривень по Україні та за окремим тарифом за кордон. До кінця 2025 року послуга залишатиметься безкоштовною. Замовити доставку можна через "Приват24".

Також ми розповідали про нову шахрайську схему: українцям надходять фейкові електронні листи начебто від "Ощадбанку" з вимогою підтвердити особисті дані. Листи надсилають із підозрілої адреси та містять фішингове посилання. Голова банку Сергій Наумов попереджає, що ці повідомлення - справа шахраїв, і закликає бути уважними та не переходити за підозрілими лінками.

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