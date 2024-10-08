Українцям прогнозують "кілька комфортних днів" без дощів

Коли циклон остаточно піде з України

Птуха нагадала, що впродовж останніх кількох днів через території України проходив циклон і саме він спричинив у більшості регіонів доволі дощову погоду.

"По Києву навіть у нас був рекорд опадів для певної дати. І, відповідно, маємо зараз вже певну зміну синоптичних процесів. Циклон відходить у північно-східному напрямку. Сьогодні (8 жовтня, - Ред.) він вже залишає територію України", - розповіла вона.

Експерт уточнила, що сьогодні в денні години залишкові процеси у вигляді дощів ймовірні ще у Сумській та Харківській областях, однак вони поступово припинятимуться.

Яка погода переважатиме найближчими днями

За словами синоптика, впродовж наступних кількох діб у більшості областей України переважатиме погода без опадів.

"Бачимо, що і сьогодні вже сонце визирнуло й порадує нас своїм теплом. Поступово навіть температурні показники, у порівнянні з попередніми днями, коли було хмарно (така осіння була погода) і, відповідно, температурний фон був нижчий... То ось в наступні кілька діб у нас до п'ятниці (11 жовтня, - Ред.) практично в багатьох регіонах температурний фон буде вищим", - наголосила Птуха.

Вона уточнила, що денні максимуми у більшості регіонів очікуються в межах 17-24 градусів вище нуля.

"Трохи прохолодніше буде хіба що завтра (у середу, 9 жовтня, - Ред.) по північно-східній частині - в межах 14-19 градусів. Ну і сьогодні також такий перехідний день між тим, як у нас був циклон. Він відходить, і поступово починає трішки повітря за рахунок сонячних прояснень у денні години прогріватися", - розповіла експерт.

Водночас вона нагадала, що нічні температури в Україні вже залишатимуться невисокими - в межах 4-11 градусів у більшості регіонів.

"Трішки тепліше - по південній частині. А саме узбережжя морів, біля моря. Звичайно, там дещо вище, в межах 12-16 градусів ще нічні мінімуми, скажімо так, можуть бути", - зауважила синоптик.

З огляду на вищесказане вона додала, що українці, матимуть "більш таких комфортних кілька днів, спокійних".

Які регіони може "накрити" вітер

Птуха розповіла також, що сьогодні, 8 жовтня, у північно-східній частині України на тлі перебування "в тиловій частині циклону", який відходить, буде дещо посилюватись вітер.

"Тому по північно-східній частині сьогодні можуть бути пориви вітру 15-20 метрів за секунду", - уточнила експерт.

Надалі, за її словами, вітер хоч і буде відчутний, але його напрямок змінюватиметься із західного на північно-східний.

"І, відповідно, в нас буде таке трішки переміщення повітряних мас. І це спричинить те, що швидкість буде помірною. В межах 5-12 м/с", - підсумувала синоптик.