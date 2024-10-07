Востаннє таке було понад 50 років тому. У Києві зафіксували погодний рекорд

У неділю, 6 жовтня, в Києві зафіксували рекорд із добової кількості опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Facebook.

Тим часом у столиці стовпчики термометрів можуть фіксувати вдень 12-14 градусів вище нуля .

Денна температура очікується на рівні 11-16 градусів за Цельсієм.

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, що впродовж понеділка, 7 жовтня, у Київській області - хмарно з проясненнями .

Наголошується, що це - на 13,4 мм більше, ніж попередній рекорд для цього дня у 1970 році . Тоді в Києві випало 17,2 мм опадів.

Згідно з даними спостережень метеостанції геофізичної обсерваторії, 6 жовтня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів - 30,6 мм.

Перший в Україні сніг

Нагадаємо, в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря, тож на високогір'ї випав перший сніг.

Користувачі соціальних мереж активно ділились кадрами, на яких видно було засніжені схили та ліси.

У ДСНС також показали, як виглядала засніжена гора Піп Іван (одна з найвищих вершин Українських Карпат, розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей).

Крім того, рятувальники закликали туристів не нехтувати безпекою та утриматись від походів.

Тим, хто все ж таки вирішив йти в гори, порадили підготуватись як слід - взяти з собою теплі рукавиці, бафи для захисту шиї та обличчя, а також надягати кілька шарів теплого одягу й зимове взуття.

У вівторок, 1 жовтня, на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів.

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