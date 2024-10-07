Востаннє таке було понад 50 років тому. У Києві зафіксували погодний рекорд
У неділю, 6 жовтня, в Києві зафіксували рекорд із добової кількості опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Facebook.
Що відомо про погодний рекорд у столиці
Згідно з даними спостережень метеостанції геофізичної обсерваторії, 6 жовтня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів - 30,6 мм.
Наголошується, що це - на 13,4 мм більше, ніж попередній рекорд для цього дня у 1970 році. Тоді в Києві випало 17,2 мм опадів.
Допис Центральної геофізичної обсерваторії (скриншот: facebook.com/CGO.Official)
Якої погоди чекати в Києві найближчим часом
В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, що впродовж понеділка, 7 жовтня, у Київській області - хмарно з проясненнями.
Вдень можливий невеликий дощ. Вітер - західний, 7-12 м/с.
Денна температура очікується на рівні 11-16 градусів за Цельсієм.
Тим часом у столиці стовпчики термометрів можуть фіксувати вдень 12-14 градусів вище нуля.
Прогноз УкрГМЦ на 7 жовтня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Перший в Україні сніг
Нагадаємо, в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря, тож на високогір'ї випав перший сніг.
Користувачі соціальних мереж активно ділились кадрами, на яких видно було засніжені схили та ліси.
У ДСНС також показали, як виглядала засніжена гора Піп Іван (одна з найвищих вершин Українських Карпат, розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей).
Крім того, рятувальники закликали туристів не нехтувати безпекою та утриматись від походів.
Тим, хто все ж таки вирішив йти в гори, порадили підготуватись як слід - взяти з собою теплі рукавиці, бафи для захисту шиї та обличчя, а також надягати кілька шарів теплого одягу й зимове взуття.
У вівторок, 1 жовтня, на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів.
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