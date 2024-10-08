Украинцам прогнозируют "несколько комфортных дней" без дождей

Когда циклон окончательно уйдет из Украины

Птуха напомнила, что на протяжении последних нескольких дней через территории Украины проходил циклон и именно он вызвал в большинстве регионов дождливую погоду.

"По Киеву даже у нас был рекорд осадков для определенной даты. И, соответственно, имеем сейчас уже определенное изменение синоптических процессов. Циклон отходит в северо-восточном направлении. Сегодня (8 октября, - Ред.) он уже покидает территорию Украины", - рассказала она.

Эксперт уточнила, что сегодня в дневные часы остаточные процессы в виде дождей возможны еще в Сумской и Харьковской областях, однако они будут постепенно прекращаться.

Какая погода будет преобладать в ближайшие дни

По словам синоптика, в течение следующих нескольких суток в большинстве областей Украины будет преобладать погода без осадков.

"Видим, что и сегодня уже солнце выглянуло и порадует нас своим теплом. Постепенно даже температурные показатели по сравнению с предыдущими днями, когда было облачно (такая осенняя была погода) и, соответственно, температурный фон был ниже... Так вот в следующие несколько суток у нас до пятницы (11 октября, - Ред.) практически во многих регионах температурный фон будет выше", - подчеркнула Птуха.

Она уточнила, что дневные максимумы в большинстве регионов ожидаются в пределах 17-24 градусов выше нуля.

"Немного прохладнее будет разве что завтра (в среду, 9 октября, - Ред.) по северо-восточной части - в пределах 14-19 градусов. Ну и сегодня также такой переходный день между тем, как у нас был циклон. Он отходит, и постепенно начинает немного воздуха за счет солнечных прояснений в дневные часы прогреваться", - рассказала эксперт.

В то же время она напомнила, что ночные температуры в Украине будут оставаться невысокими - в пределах 4-11 градусов в большинстве регионов.

"Немножко теплее - по южной части. А именно побережье морей, возле моря. Конечно, там несколько выше, в пределах 12-16 градусов еще ночные минимумы, скажем так, могут быть", - отметила синоптик.

Учитывая вышесказанное, она добавила, что у украинцев будет "более таких комфортных несколько дней, спокойных".

Какие регионы может "накрыть" ветер

Птуха рассказала также, что сегодня, 8 октября, в северо-восточной части Украины на фоне пребывания "в тыловой части отходящего циклона" будет несколько усиливаться ветер.

"Поэтому по северо-восточной части сегодня могут быть порывы ветра 15-20 метров в секунду", - уточнила эксперт.

В дальнейшем, по ее словам, ветер хоть и будет ощутим, но его направление будет меняться с западного на северо-восточное.

"И, соответственно, у нас будет такое немного перемещение воздушных масс. И это приведет к тому, что скорость будет умеренной. В пределах 5-12 м/с", - подытожила синоптик.