Украинцам прогнозируют "несколько комфортных дней" без дождей

По словам спикера Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи, причиной непогоды в большинстве областей нашей страны в последние дни стал циклон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Media Center Ukraine "Как будет меняться погода в стране до конца осени и каких температур ждать зимой".
Птуха напомнила, что на протяжении последних нескольких дней через территории Украины проходил циклон и именно он вызвал в большинстве регионов дождливую погоду.
"По Киеву даже у нас был рекорд осадков для определенной даты. И, соответственно, имеем сейчас уже определенное изменение синоптических процессов. Циклон отходит в северо-восточном направлении. Сегодня (8 октября, - Ред.) он уже покидает территорию Украины", - рассказала она.
Эксперт уточнила, что сегодня в дневные часы остаточные процессы в виде дождей возможны еще в Сумской и Харьковской областях, однако они будут постепенно прекращаться.
По словам синоптика, в течение следующих нескольких суток в большинстве областей Украины будет преобладать погода без осадков.
"Видим, что и сегодня уже солнце выглянуло и порадует нас своим теплом. Постепенно даже температурные показатели по сравнению с предыдущими днями, когда было облачно (такая осенняя была погода) и, соответственно, температурный фон был ниже... Так вот в следующие несколько суток у нас до пятницы (11 октября, - Ред.) практически во многих регионах температурный фон будет выше", - подчеркнула Птуха.
Она уточнила, что дневные максимумы в большинстве регионов ожидаются в пределах 17-24 градусов выше нуля.
"Немного прохладнее будет разве что завтра (в среду, 9 октября, - Ред.) по северо-восточной части - в пределах 14-19 градусов. Ну и сегодня также такой переходный день между тем, как у нас был циклон. Он отходит, и постепенно начинает немного воздуха за счет солнечных прояснений в дневные часы прогреваться", - рассказала эксперт.
В то же время она напомнила, что ночные температуры в Украине будут оставаться невысокими - в пределах 4-11 градусов в большинстве регионов.
"Немножко теплее - по южной части. А именно побережье морей, возле моря. Конечно, там несколько выше, в пределах 12-16 градусов еще ночные минимумы, скажем так, могут быть", - отметила синоптик.
Учитывая вышесказанное, она добавила, что у украинцев будет "более таких комфортных несколько дней, спокойных".
Птуха рассказала также, что сегодня, 8 октября, в северо-восточной части Украины на фоне пребывания "в тыловой части отходящего циклона" будет несколько усиливаться ветер.
"Поэтому по северо-восточной части сегодня могут быть порывы ветра 15-20 метров в секунду", - уточнила эксперт.
В дальнейшем, по ее словам, ветер хоть и будет ощутим, но его направление будет меняться с западного на северо-восточное.
"И, соответственно, у нас будет такое немного перемещение воздушных масс. И это приведет к тому, что скорость будет умеренной. В пределах 5-12 м/с", - подытожила синоптик.
Напомним, в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха, поэтому на высокогорье выпал первый снег.
Пользователи социальных сетей активно делились кадрами, на которых были видны заснеженные склоны и леса.
В ГСЧС также показали, как выглядела заснеженная гора Поп Иван (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, расположенная на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей).
Кроме того, спасатели призвали туристов не пренебрегать безопасностью и воздержаться от походов.
Тем, кто все-таки решил идти в горы, посоветовали подготовиться как следует - взять с собой теплые варежки, бафы для защиты шеи и лица, а также надевать несколько слоев теплой одежды и зимнюю обувь.
Во вторник, 1 октября, на высокогорье Карпат наблюдался снежный покров высотой до 13 сантиметров.
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