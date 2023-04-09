Українцям продовжили безкоштовний проїзд з Польщі до Німеччини

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як розповіли у міністерстві, безплатний проїзд подовжено до кінця травня 2023 року. Однак пріоритет безплатного проїзду буде надаватись людям, які мають браслети від польського Червоного Хреста, сім'ям з дітьми, літнім людям та особам з інвалідністю.

"Відправка з Перемишля відбуватиметься по непарних числах о 22:30. При собі не потрібно мати посадкові талони. Достатньо пред'явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу", - сказано в повідомленні.

У випадку, якщо у потязі відсутні вільні місця - необхідно звернутися до волонтерів Червоного Хреста. Вони допоможуть з розміщенням або допоможуть потрапити на наступний потяг.