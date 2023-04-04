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Між Україною та Молдовою запрацював перший спільний пункт пропуску на залізниці

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Україна, Вівторок 04 квітня 2023 16:24
Між Україною та Молдовою запрацював перший спільний пункт пропуску на залізниці Фото: між Україною та Молдовою запрацював перший спільний пункт пропуску на залізниці (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

На українсько-молдовському кордоні у вівторок, 4 квітня, запрацював перший спільний пункт пропуску для залізничного сполучення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної митної служби України.

Перші контрольно-пропускні процедури було здійснено у пункті пропуску "Серпневе 1 - Басараб’яска".

"Вперше контрольні процедури здійснили всі контролюючі органи обох країн в одному місці - на молдовській стороні зазначеного п/п. Залізничні вагони із сіллю, які слідували транзитом через Республіку Молдова оформили в режимі ввезення на територію України", - сказано в повідомленні.

Як зауважили митники, подібна міжнародна практика у залізничному пункті пропуску на українському кордоні застосовується вперше. Даний досвід можна буде використати й на кордоні України з європейськими країнами.

"До сьогодні українські митники та прикордонники здійснювали контрольні заходи спільно з колегами-сусідами лише у деяких автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Польщею", - розповіли митники.

Нагадаємо, на українсько-польському кордоні збільшилися черги на в'їзд. Так, вчора, були значні черги у двох пунктах пропуску.

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