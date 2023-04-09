Украинцам продолжили бесплатный проезд из Польши в Германию

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как рассказали в министерстве, бесплатный проезд продлен до конца мая 2023 года. Однако приоритет бесплатного проезда будет предоставляться людям с браслетами от польского Красного Креста, семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью.

"Отправка из Перемышля будет происходить по нечетным числам в 22:30. При себе не нужно иметь посадочные талоны. Достаточно предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность", - говорится в сообщении.

В случае, если в поезде отсутствуют свободные места - необходимо обратиться к волонтерам Красного Креста. Они помогут с размещением или помогут попасть на следующий поезд.