Украинцам продолжили бесплатный проезд из Польши в Германию

Гражданам Украины продлили бесплатный проезд поездом Перемышль-Ганновер.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Как рассказали в министерстве, бесплатный проезд продлен до конца мая 2023 года. Однако приоритет бесплатного проезда будет предоставляться людям с браслетами от польского Красного Креста, семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью.
"Отправка из Перемышля будет происходить по нечетным числам в 22:30. При себе не нужно иметь посадочные талоны. Достаточно предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность", - говорится в сообщении.
В случае, если в поезде отсутствуют свободные места - необходимо обратиться к волонтерам Красного Креста. Они помогут с размещением или помогут попасть на следующий поезд.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в пунктах пропуска на западной границе Украины будет запущена бесплатная интернет-сеть Wi-Fi. На одном из них можно воспользоваться услугой.
Напомним, что на украинско-польской границе увеличились очереди на въезд в Украину в канун Пасхальных праздников.
Ранее мы писали, что между Украиной и Молдовой заработал первый общий пункт пропуска на железной дороге.
Также сообщалось, что на границе Украины и Польши хотят открыть новый пункт пропуска для автомобильного сообщения с организацией пешеходного движения.
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