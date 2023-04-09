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Украинцам продолжили бесплатный проезд из Польши в Германию

Фото: украинцам продолжили бесплатный проезд из Польши в Германию (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Гражданам Украины продлили бесплатный проезд поездом Перемышль-Ганновер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как рассказали в министерстве, бесплатный проезд продлен до конца мая 2023 года. Однако приоритет бесплатного проезда будет предоставляться людям с браслетами от польского Красного Креста, семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью.

"Отправка из Перемышля будет происходить по нечетным числам в 22:30. При себе не нужно иметь посадочные талоны. Достаточно предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность", - говорится в сообщении.

В случае, если в поезде отсутствуют свободные места - необходимо обратиться к волонтерам Красного Креста. Они помогут с размещением или помогут попасть на следующий поезд.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в пунктах пропуска на западной границе Украины будет запущена бесплатная интернет-сеть Wi-Fi. На одном из них можно воспользоваться услугой.

Напомним, что на украинско-польской границе увеличились очереди на въезд в Украину в канун Пасхальных праздников.

Ранее мы писали, что между Украиной и Молдовой заработал первый общий пункт пропуска на железной дороге.

Также сообщалось, что на границе Украины и Польши хотят открыть новый пункт пропуска для автомобильного сообщения с организацией пешеходного движения.

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